0,79, 0,99 ve 1,09 faiz oranı var! Kentsel dönüşüm kredisi aylık taksitleri kuruş kuruş hesaplandı: 100 bin liraya 1.427 TL ödeme…

Kentsel dönüşüm çalışmalarına ara verilmeden devam ediliyor. Konutlar ve işyerleri için kentsel dönüşüm destek paketleri açıklandı. Buna göre riskli alan, rezerv alan ve yapıların malikleri kredi kullanabilecek. Afet riski altındaki alanlar ile bu alanlar dışındaki riskli yapıların bulunduğu arsa ve arazilerde, sağlıklı, güvenli yaşama çevrelerinin teşkil edilmesi için devlet destekli kentsel dönüşüm kredileri vatandaşların hizmetine sunuldu.

Güçlendirme, konut yapım, konut edinme, işyeri yapım, işyeri edinme kredileri belli limitler dahilinde kullanılabilecek. Konutlarda güçlendirme kredisi 120 ay vadeyle yüzde 0,99 oranında faizle 320 bin liraya kadar, konut yapım kredisi 120 ay vadeyle yüzde 0,79 oranında faizle 1 milyon 250 bin liraya kadar, konut edinme kredisi 120 ay vadeyle yüzde 0,79 oranında faizle 1 milyon 250 bin liraya kadar, işyeri yapım kredisi 84 ay vadeyle yüzde 1,09 faizle 800 bin liraya kadar, işyeri edinme kredisi 84 ay vadeyle yüzde 1,09 oranında faizle 350 bin liraya kadar kredi kullandırılabilecek. Krediye müracaatlar yıkımdan itibaren 3 yıl içinde yapılabilecek.

YÜKLENİCİLERE DE TEŞVİK VAR

Yüklenici (müteahhit) ve konut üreticileri için Kentsel Dönüşüm kapsamında finansmana erişim kolaylaştırıldı. Buna göre 12 ay ödemesiz, 36 ay ödemeli toplamda 48 ay vadeli KOBİ'lere 100 milyon lira, KOBİ dışına 250 milyon lira Kredi verilecek. Kredi faizi yüzde 9 olacak ve kefalet oranı KOBİ için yüzde 90, KOBİ dışı için yüzde 85 olacak. Teşvik için kefalet limiti 50 milyar lira olarak belirlendi.

KREDİ TAKSİT ÖDEMELERİ AYLIK NE KADAR OLACAK?

CNN Türk’e konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Gayrimenkul Uzmanı Evrim Kırmızıtaş Başaran, “Bu destek paketi depremden sonra beklenen bir hamleydi. Daha önce açıklanan paket 600 bin liraydı, şu an 1 milyon 250 bin liraya çıkması gündeme taksitleri getirdi” dedi. Uzman isim faiz oranlarına göre taksit ödemelerini de tek tek açıkladı.

0,99 kredi faiz oranı ile 120 ay vadeli konut güçlendirme kredisi alanlar

100.000 TL için aylık 1.427 TL

200.000 TL için 2.855 TL

320.000 TL için 4.568 TL geri ödeme yapacak.

120 ay vadeli 0,79 faizli kentsel dönüşüm kredisinde

100.000 TL’ye 1.695 TL

200.000 TL’ye 2.585 TL

500.000 TL’ye 6.464 TL

1.000.000 TL’ye 12.928 TL

1.250.000 TL’ye 16.161 TL aylık geri ödeme yapılacak.

84 ay vadeli iş yeri edinme kredisi için 1,09 faiz oranı ile aylık ödemeler

100.000’TL’ye 1.823 TL

200.000 TL’ye 3.647 TL

350 bin TL’ye 6.382 TL şeklinde olacak.

1,09 faiz oranı ile 84 ay vadeli iş yeri yapım kredisinde aylık taksitler

100.000 TL için 1.823 TL

500.000 TL için 9.117 TL

800.000 TL için 14.588 TL şeklinde olacak.



