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  4. 0,79, 0,99 ve 1,09 faiz oranı var! Kentsel dönüşüm kredisi aylık taksitleri kuruş kuruş hesaplandı: 100 bin liraya 1.427 TL ödeme…

0,79, 0,99 ve 1,09 faiz oranı var! Kentsel dönüşüm kredisi aylık taksitleri kuruş kuruş hesaplandı: 100 bin liraya 1.427 TL ödeme…

17.03.2023 15:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konutlarda kentsel dönüşüm için 10 yıl vade, yüzde 0,79 oranıyla faiz ve 1 milyon 250 bin liraya kadar, güçlendirme için yüzde 0,99 faizle 320 bin liraya kadar 120 ay vadeli kredi desteği sağlanması için adım atıldı. Bu gelişmenin ardından vatandaşlar destek paketinin detaylarını araştırmaya başladı? Peki kentsel dönüşüm kredisi aylık taksitleri ne olacak? Uzman isim tek tek hesapladı. İşte detaylar...

0,79, 0,99 ve 1,09 faiz oranı var! Kentsel dönüşüm kredisi aylık taksitleri kuruş kuruş hesaplandı: 100 bin liraya 1.427 TL ödeme…

Kentsel dönüşüm çalışmalarına ara verilmeden devam ediliyor. Konutlar ve işyerleri için kentsel dönüşüm destek paketleri açıklandı. Buna göre riskli alan, rezerv alan ve yapıların malikleri kredi kullanabilecek. Afet riski altındaki alanlar ile bu alanlar dışındaki riskli yapıların bulunduğu arsa ve arazilerde, sağlıklı, güvenli yaşama çevrelerinin teşkil edilmesi için devlet destekli kentsel dönüşüm kredileri vatandaşların hizmetine sunuldu.

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Güçlendirme, konut yapım, konut edinme, işyeri yapım, işyeri edinme kredileri belli limitler dahilinde kullanılabilecek. Konutlarda güçlendirme kredisi 120 ay vadeyle yüzde 0,99 oranında faizle 320 bin liraya kadar, konut yapım kredisi 120 ay vadeyle yüzde 0,79 oranında faizle 1 milyon 250 bin liraya kadar, konut edinme kredisi 120 ay vadeyle yüzde 0,79 oranında faizle 1 milyon 250 bin liraya kadar, işyeri yapım kredisi 84 ay vadeyle yüzde 1,09 faizle 800 bin liraya kadar, işyeri edinme kredisi 84 ay vadeyle yüzde 1,09 oranında faizle 350 bin liraya kadar kredi kullandırılabilecek. Krediye müracaatlar yıkımdan itibaren 3 yıl içinde yapılabilecek.

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YÜKLENİCİLERE DE TEŞVİK VAR

Yüklenici (müteahhit) ve konut üreticileri için Kentsel Dönüşüm kapsamında finansmana erişim kolaylaştırıldı. Buna göre 12 ay ödemesiz, 36 ay ödemeli toplamda 48 ay vadeli KOBİ'lere 100 milyon lira, KOBİ dışına 250 milyon lira Kredi verilecek. Kredi faizi yüzde 9 olacak ve kefalet oranı KOBİ için yüzde 90, KOBİ dışı için yüzde 85 olacak. Teşvik için kefalet limiti 50 milyar lira olarak belirlendi.

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KREDİ TAKSİT ÖDEMELERİ AYLIK NE KADAR OLACAK?

CNN Türk’e konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Gayrimenkul Uzmanı Evrim Kırmızıtaş Başaran, “Bu destek paketi depremden sonra beklenen bir hamleydi. Daha önce açıklanan paket 600 bin liraydı, şu an 1 milyon 250 bin liraya çıkması gündeme taksitleri getirdi” dedi. Uzman isim faiz oranlarına göre taksit ödemelerini de tek tek açıkladı.

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0,99 kredi faiz oranı ile 120 ay vadeli konut güçlendirme kredisi alanlar

  • 100.000 TL için aylık 1.427 TL
  • 200.000 TL için 2.855 TL
  • 320.000 TL için 4.568 TL geri ödeme yapacak.

120 ay vadeli 0,79 faizli kentsel dönüşüm kredisinde

  • 100.000 TL’ye 1.695 TL
  • 200.000 TL’ye 2.585 TL
  • 500.000 TL’ye 6.464 TL
  • 1.000.000 TL’ye 12.928 TL
  • 1.250.000 TL’ye 16.161 TL aylık geri ödeme yapılacak.

84 ay vadeli iş yeri edinme kredisi için 1,09 faiz oranı ile aylık ödemeler

  • 100.000’TL’ye 1.823 TL
  • 200.000 TL’ye 3.647 TL
  • 350 bin TL’ye 6.382 TL şeklinde olacak.

1,09 faiz oranı ile 84 ay vadeli iş yeri yapım kredisinde aylık taksitler

  • 100.000 TL için 1.823 TL
  • 500.000 TL için 9.117 TL
  • 800.000 TL için 14.588 TL şeklinde olacak.


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