%0 faiz oranlarıyla kredi imkanı! Geri Ödemesiz 5.000 TL Avans!

%0’dan Başlayan Faiz Oranlarıyla HangiKredi’de Bankaların Tüm Tekliflerini Karşılaştırabilirsiniz. İhtiyacınızı Belirleyip, Dilediğiniz Tutarlarda Kredi ve Nakit Avans Başvurusunda bulunabilirsiniz.

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Kampanya Koşulları:



⦁ “HANGIKREDI5000” kampanya kodunu kullanıp Bankanın ilk defa müşterisi olanlar yararlanabilecektir.

⦁ 5.000 TL ödül tutarı müşterinin yeni açtığı kredi kartına artı bakiye olarak yüklenecektir.

⦁ Bankanın müşterisi olduktan sonra 31 Ocak 2025 tarihine kadar en az 20.000 TL tutarında Bireysel İhtiyaç Kredisi kullanılması ve ödülün yatırılabilmesi için bu tarihe kadar kredi kartının açılması gerekmektedir.

⦁ Birden fazla kez bireysel ihtiyaç kredisi kullanılması durumunda sadece bir tanesi için ödül kazanılacaktır.