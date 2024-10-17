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%0 Faizli 35.000 TL Kredi Avantajına Başvur, Fırsatı Yakala!

17.10.2024 10:38
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Faizsiz Fırsatlarda Büyük Avantaj! %0 Faizli 35.000 TL Kredi Fırsatını Şimdi Al, 6 Ay Vadeli Faizsiz bir Şekilde Geri Öde.

%0 Faizli 35.000 TL Kredi Avantajına Başvur, Fırsatı Yakala!

Şubeye Gitmeden Anında 35.000 TL Krediyi Faizsiz Bir Şekilde Alabilirsiniz.

%0’dan Başlayan Faiz Oranlarıyla, 100.000 TL’ye kadar Kullanabileceğiniz Kredi Fırsatlarını HangiKredi’de Karşılaştırabilirsiniz.
Bankaların Tüm Tekliflerini Tek Bir Sayfada Karşılaştırabilirsiniz. İhtiyacınızı Belirleyip, Dilediğiniz Tutarlarda Kredi ve Nakit Avans Başvurusunda bulunabilirsiniz.

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Kampanya Koşulları:

• Kampanyadan banka uygulamasını indirip yeni müşteri olan kullanıcılar faydalanabilir.

• Kampanya kapsamındaki faizsiz ihtiyaç kredisi banka müşterisi olduktan sonra sadece 1 kez kullanılabilecektir.

• Kampanyadan sadece mobil platformlar üzerinden yararlanılabilir.

• Söz konusu talepler banka tarafından değerlendirilerek olumlu bulunması halinde karşılanacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
faiz kredi
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