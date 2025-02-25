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%0 faizli masrafsız 50.000 TL ihtiyaç kredisine başvur, fırsatı yakala!

25.02.2025 10:54
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%0 faizli, 6 ay taksitli ve dosya masrafsız 50.000 TL kredi fırsatına şimdi başvur, taksitli ve faizsiz bir şekilde geri öde.

%0 faizli masrafsız 50.000 TL ihtiyaç kredisine başvur, fırsatı yakala!

Şubeye gitmeden 50.000 TL krediyi faizsiz bir şekilde alabilirsiniz. %0’dan başlayan faiz oranlarıyla, 100.000 TL’ye kadar kullanabileceğiniz kredi fırsatlarını HangiKredi’de karşılaştırabilirsiniz.

İhtiyacınızı belirleyip, dilediğiniz tutarlarda kredi ve nakit avans başvurusunda bulunabilirsiniz.

HEMEN BAŞVUR

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Kampanya Koşulları:

• Kampanyadan banka uygulamasını indirip yeni müşteri olan kullanıcılar faydalanabilir.

• Kampanya kapsamındaki faizsiz ihtiyaç kredisi banka müşterisi olduktan sonra sadece 1 kez kullanılabilecektir.

• Kampanyadan sadece mobil platformlar üzerinden yararlanılabilir.

• Söz konusu talepler banka tarafından değerlendirilerek olumlu bulunması halinde karşılanacaktır.

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