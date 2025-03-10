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%0 Faizli Taksitli 55.000 TL Fırsata Hemen Başvurun!

10.03.2025 09:37
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Kampanya Koşulları:

• Kampanyadan banka uygulamasını indirip yeni müşteri olan kullanıcılar faydalanabilir.

• Kampanya kapsamındaki faizsiz ihtiyaç kredisi banka müşterisi olduktan sonra sadece 1 kez kullanılabilecektir.

• Kampanyadan sadece mobil platformlar üzerinden yararlanılabilir.

• Söz konusu talepler banka tarafından değerlendirilerek olumlu bulunması halinde karşılanacaktır.

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