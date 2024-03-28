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‘1,5 yıllık çok zor bir süreç bizi bekliyor’ iddiası! ‘Bakan Şimşek’ açıklaması geldi

28.03.2024 07:22
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Dezenformasyonla Mücadele Merkezi’nden "Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek" açıklaması geldi. Açıklamada "Bakan Şimşek, ‘1,5 yıllık çok zor bir süreç bizi bekliyor’ dedi" iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır" ifadeleri kullanıldı.

‘1,5 yıllık çok zor bir süreç bizi bekliyor’ iddiası! ‘Bakan Şimşek’ açıklaması geldi

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, "Bakan Şimşek, ‘1,5 yıllık çok zor bir süreç bizi bekliyor’ dedi" iddialarının gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi X hesabından yaptığı paylaşımda bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, "Bakan Şimşek, ‘1,5 yıllık çok zor bir süreç bizi bekliyor’ dedi" iddialarının gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Açıklamada Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in güncel herhangi bir açıklamasında böyle bir ifade kullanmadığı ve "Bakan Şimşek'in açıklaması" iddiasıyla yapılan paylaşımların dezenformasyon olduğu kaydedildi.

Açıklamanın devamında, “X platformunda bot hesaplar aracılığıyla dolaşıma sokulan bahse konu iddiaların hiçbir dayanağı bulunmamaktadır. Seçim öncesi kamuoyunda paniğe yol açmak saikiyle yürütülen bu tür dezenformasyon kampanyalarına itibar etmeyiniz” denildi. (İHA)Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

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Mehmet Şimşek
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