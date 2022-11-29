1.536 TL maaş bağlanıyor! Kimlik kartı ile başvuru alınıyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, yardım ödemelerine devam ediyor. Binlerce vatandaşa, düzenli ve düzensiz olarak yardımlar sağlanıyor. Şartları sağlayan kişilerin hesaplarına her ay 1.536 TL yatırılıyor. İşte ayrıntılar...

1.536 TL MAAŞ BAĞLANIYOR!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, sosyal güvencesi olmayan ve aylık bağlanacak kişinin kendisi ve eşi dikkate alınmak suretiyle kişi başına düşen aylık geliri net asgari ücretin 1/3’ünden (2022 yılı için 1.833,45-TL) az olan vatandaşlara yardım ödemesi yapıyor.

65 yaş üstü vatandaşlar bu yardımdan yararlanıyor.

Başvurular T.C. Kimlik Kartı ile yapılıyor.

Başvuruyu 65 yaş üstü kişiler ile bu kişilerin vasi veya vekili yapabilir.

ÖDEMELERİN ARTMASI BEKLENİYOR

Bakanlığın internet sitesinde, ödeme tutarına ilişkin yapılan açıklamada, "01.07..2022-31.12.2022 dönemi için 1.536,70-TL" ifadeleri kullanıldı.

Memur ve emekli maaşı, asgari ücret, yaşlı aylığı dair diğer aylık ödemelerinin, altı aylık enflasyon oranlarının belli olmasıyla yeniden hesaplanması bekleniyor.

Yaşlı aylığının da önümüzdeki yıl artması bekleniyor.



