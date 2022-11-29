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1.536 TL maaş bağlanıyor! Kimlik kartı ile başvuru alınıyor

29.11.2022 17:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Her ay 1.536 TL tutarında maaş veriliyor. Düzenli olarak sağlanan bu yardım, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından, başvuru şartlarını taşıyan vatandaşların hesaplarına yatırılıyor. Başvuruda bulunmak için süre sınırı bulunmuyor. İşte tüm detaylar...

1.536 TL maaş bağlanıyor! Kimlik kartı ile başvuru alınıyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, yardım ödemelerine devam ediyor. Binlerce vatandaşa, düzenli ve düzensiz olarak yardımlar sağlanıyor. Şartları sağlayan kişilerin hesaplarına her ay 1.536 TL yatırılıyor. İşte ayrıntılar...

1.536 TL MAAŞ BAĞLANIYOR!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, sosyal güvencesi olmayan ve aylık bağlanacak kişinin kendisi ve eşi dikkate alınmak suretiyle kişi başına düşen aylık geliri net asgari ücretin 1/3’ünden (2022 yılı için 1.833,45-TL) az olan vatandaşlara yardım ödemesi yapıyor.

1.536 TL maaş bağlanıyor! Kimlik kartı ile başvuru alınıyor

65 yaş üstü vatandaşlar bu yardımdan yararlanıyor.

1.536 TL maaş bağlanıyor! Kimlik kartı ile başvuru alınıyor

Başvurular T.C. Kimlik Kartı ile yapılıyor.

1.536 TL maaş bağlanıyor! Kimlik kartı ile başvuru alınıyor

Başvuruyu 65 yaş üstü kişiler ile bu kişilerin vasi veya vekili yapabilir.

1.536 TL maaş bağlanıyor! Kimlik kartı ile başvuru alınıyor

ÖDEMELERİN ARTMASI BEKLENİYOR

Bakanlığın internet sitesinde, ödeme tutarına ilişkin yapılan açıklamada, "01.07..2022-31.12.2022 dönemi için 1.536,70-TL" ifadeleri kullanıldı.

1.536 TL maaş bağlanıyor! Kimlik kartı ile başvuru alınıyor

Memur ve emekli maaşı, asgari ücret, yaşlı aylığı dair diğer aylık ödemelerinin, altı aylık enflasyon oranlarının belli olmasıyla yeniden hesaplanması bekleniyor.

1.536 TL maaş bağlanıyor! Kimlik kartı ile başvuru alınıyor

Yaşlı aylığının da önümüzdeki yıl artması bekleniyor.

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