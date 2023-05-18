1.6 milyon SGK’lı ilk sırada! EYT’de eksik prim günü detayı: 1 lira bile olsa…

Emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesinin yasalaşmasının ardından 3 Mart itibariyle başvuruda bulunan 1 milyon 200 bin vatandaşın emekli aylığı bağlandı. Başvuru sayısı ise 1 milyon 800 bini geçti, 450 bin kişi de eksik primini tamamlayarak emekliliğe hak kazandı. EYT başvurusunda bulunup da emekli aylığı henüz bağlanmayanların e-devlet veya çağrı merkezi üzerinden bunun nedenini sorgulamasında fayda bulunuyor. Ancak geçmiş yıllardan kalan 1 liralık borç ya da eksik prim günü varsa emekli aylığı bağlanmıyor.

EYT’LİNİN İKİNCİ BAYRAM İKRAMİYESİ İÇİN GERİ SAYIM

Sabah’ın haberine göre, EYT kapsamında yapılan başvuruların yıl sonuna kadar 2.5 milyona, ilerleyen yıllarda koşulları tamamlayacaklarla birlikte 4 milyon 800 bine ulaşması bekleniyor. Emeklilik işlemleri tamamlananlar peşin ödeme, emekli aylığı, bayram ikramiyesi ve promosyon dahil tüm haklarını alıyor. Mart ayında müracaatta bulunup emekli aylığı en düşük emekli aylığına tamamlananlara da farkları ödeniyor. Aylıklar ve farklar emeklilik başvurusu yapılırken Sosyal Güvenlik Kurumu'na bildirilen banka hesaplarına yatırılıyor. Aylık işlemi tamamlanıp banka bildirmeyenler de ikametgâhın olduğu bölgedeki Ziraat Bankası'na giderek kimlik numarası ile aylığını, ikramiyesini alabiliyor.

2.000 liralık ikinci bayram ikramiyesi de Kurban bayramının başlayacağı 28 Haziran'dan önce yatacak.

SGK'LILAR İLK SIRADA

EYT ile emekliliğe hak kazananların yaklaşık 1 milyon 665 bini SGK'lı, 88 bin 650'si Bağ-Kur, 496 bini de kamu çalışanlarından oluşuyor. Başvuru ve aylık bağlanmada SGK'lılar başı çekiyor. İkinci sırada Bağ-Kur'lular yer alıyor. Emekli Sandığı mensubu memurların EYT'ye ilgisinin düşük olduğu görülüyor. Bu yıl için emekli EYT'den yararlanma hakkına sahip 2 milyon 250 bin kişi olmasına karşın başvuruda yoğunluk olmadı. Özellikle kamuda emekliliği hak edenler emekli olmak istemiyor. Bugün itibariyle öğretmen, polis gibi kamu çalışanları 20 bin liranın üzerinde maaş alırken emekli olup gelirlerinin düşmesini istemiyor.

BAĞ-KUR'LULAR GSS BORCUNU KAPATMALI

GSS borcu bulunması SGK ve Emekli Sandığı kapsamındaki sigortalılara emekli aylığı bağlanmasına engel olmuyor. Ancak Bağ-Kur kapsamında emekli aylığı bağlanacak sigortalıların GSS borcunu ödemesi gerekiyor.

BORCUN ÖDENDİĞİ TARİHİ TAKİP EDEN AYIN BAŞINDA YATACAK

Kısmi ve yarı zamanlı çalışanlar için primler tamamlanabilecek. SGK mevzuatına göre 2008'den sonra isteğe bağlı sigorta priminin sigortalılık süresine sayılması için 12 ay yatırılması gerekiyor. Emeklilik dilekçesi de borcun ödendiği tarihte geçerli olacağı için emekli aylığı borcun ödendiği tarihi takip eden ayın başında yatacak.



