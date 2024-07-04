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  4. 1,64'lük enflasyon herkesi şaşırtmıştı! Merkez Bankası Başkanı Karahan düşük gelen TÜFE için konuştu: 'Oynaklık yüksek, sağlıklı olmaz...'

1,64'lük enflasyon herkesi şaşırtmıştı! Merkez Bankası Başkanı Karahan düşük gelen TÜFE için konuştu: 'Oynaklık yüksek, sağlıklı olmaz...'

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Kıdemli Finans Editörü
04.07.2024 08:16
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Dün açıklanan Haziran ayı enflasyonu beklentilerin çok altında yüzde 1.64 seviyelerinde gelmişti. Veri sonrası Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan Reuters'a yaptığı açıklamada, "Oynaklığın yüksek seyrettiği bu dönemde tek bir veri üzerinden çıkarım yapmak sağlıklı olmaz" diye yorumda bulundu.

1,64'lük enflasyon herkesi şaşırtmıştı! Merkez Bankası Başkanı Karahan düşük gelen TÜFE için konuştu: 'Oynaklık yüksek, sağlıklı olmaz...'

Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan talepte dengelenmenin başladığını ancak enflasyonda henüz kat edecek mesafe olduğunu bu nedenle para politikasında sıkılığı koruyarak yola devam edeceklerini söyledi.

Karahan Reuters'a yaptığı açıklamada "Sıkılığı koruyarak verilerin ve beklentilerin dezenflasyon patikamız doğrultusunda oluşmasını bekleyeceğiz. Henüz bu doğrultuda kat edecek mesafemiz olduğunu düşünüyoruz" dedi.

"Aylık enflasyonun ana eğiliminde belirgin ve kalıcı bir düşüş görmek istiyoruz" diyen Karahan enflasyonu düşürme konusunda "son derece kararlı olduklarına dikkat çekti.

Enflasyon Mayıs'ta ulaştığı yüzde 75,45 ile 2022 sonundan beri en yüksek seviyeye yükseldikten sonra Haziran ayında yıllık bazda düşüşe geçti. Çarşamba günü açıklanan verilere göre, TÜFE yıllık yüzde 71,60'a gerilerken, aylık fiyat artışı da Haziran'da yüzde 2'nin altına düştü.

"SADECE HAZİRAN ENFLASYON VERİSİYLE ÇIKARIM SAĞLIKLI OLMAZ"

"Talepte dengelenme belirtileri ortaya çıkıyor" diyen Karahan bunun fiyatlara da yansımaya başladığını gördüklerini söyledi ancak tek bir veri üzerinden çıkarım yapmadıklarına dikkat çekti.

"Oynaklığın yüksek seyrettiği bu dönemde tek bir veri üzerinden çıkarım yapmak sağlıklı olmaz" diyen Karahan "Merkez bankası kararlılığı ve ihtiyatı ile hareket ediyoruz" dedi.

TCMB Haziran itibarıyla yıllık enflasyonda başlayan düşüş ile yıl sonunda enflasyonun yüzde 38 seviyesine inmesini bekliyor. Reuters anketinde piyasanın yıl sonunda enflasyon bekentisi ise yüzde 42 civarında.

Express


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