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1 Ağustos 14 ayar altın bilezik ne kadar? 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik kaç TL oldu?

01.08.2022 08:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altın bilezik fiyatları 1 Ağustos 2022 Pazartesi günü vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. 1 Ağustos 14 ayar altın bilezik internette araştırılıyor. Para Piyasaları Uzman İslam Memiş, yaptığı açıklamada Ağustos ayının şans ayı olduğunu belirterek vatandaşlara gram altını bin lira seviyesinden almamaları yönünde tavsiyede bulundu. Peki 1 Ağustos 14 ayar altın bilezik ne kadar? 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik kaç TL oldu? İşte ayrıntıla...

1 Ağustos 14 ayar altın bilezik ne kadar? 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik kaç TL oldu?

Altın bilezik fiyatları günün en çok araşltırılan konuları arasında yer alıyor. 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları ile ilgili bilgi edinmek isteyen kişiler arama motorlarında "1 Ağustos 14 ayar altın bilezik ne kadar?", "14, 18 ve 22 ayar altın bilezik kaç TL oldu?" soru ve konu başlıklarını sorguluyor. Detaylar haberimizde...

31 Temmuz 14 ayar altın bilezik ne kadar? 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik kaç TL oldu?

14 AYAR ALTIN BİLEZİK KAÇ TL?

14 ayar altın bileziğin alış fiyatı 559,18 TL, satışı 671,30 TL oldu.

18 AYAR ALTIN BİLEZİK KAÇ TL?

18 ayar altın bilezik 740,90 TL'den alınıyor ve 741,05 TL'den satılıyor.

22 AYAR ALTIN BİLEZİK KAÇ TL?

22 ayar altın bileziğin alışı 927,36 TL, satışı ise 936,50 TL oldu.

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