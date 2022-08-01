Altın bilezik fiyatları günün en çok araşltırılan konuları arasında yer alıyor. 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları ile ilgili bilgi edinmek isteyen kişiler arama motorlarında "1 Ağustos 14 ayar altın bilezik ne kadar?", "14, 18 ve 22 ayar altın bilezik kaç TL oldu?" soru ve konu başlıklarını sorguluyor. Detaylar haberimizde...

14 AYAR ALTIN BİLEZİK KAÇ TL?

14 ayar altın bileziğin alış fiyatı 559,18 TL, satışı 671,30 TL oldu.

18 AYAR ALTIN BİLEZİK KAÇ TL?

18 ayar altın bilezik 740,90 TL'den alınıyor ve 741,05 TL'den satılıyor.

22 AYAR ALTIN BİLEZİK KAÇ TL?

22 ayar altın bileziğin alışı 927,36 TL, satışı ise 936,50 TL oldu.

