1 Ağustos itibarıyla 7 bin TL olacak! Milyonları ilgilendiriyor artık son günler kaldı... Yenisi evinize gönderilecek

Ehliyet yenilemede son tarih 31 Temmuz olarak belirlendi. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, Türkiye genelinde yaklaşık 3,5 milyon kişinin hâlâ eski tip sürücü belgesi kullandığını belirtti.Ehliyet yenilemek için ise 9 gün kaldı. Nüfus müdürlüklerinde yoğunluk yaşanırken ehliyetini yenilemeyenler hangi evrakların gerektiğini araştırıyor.

EHLİYET YENİLEMEK İÇİN BAŞVURULAR NEREDEN YAPILACAK?

Ehliyet yenilemek için randevu alınması gerekiyor. Randevu almak için ise; Alo 199 çağrı hattı, “nvi.gov.tr” internet sitesi veya Nüfus ve Vatandaşlık İşleri mobil uygulamasını kullanılabilir.



EHLİYET YENİLEMEK İÇİN HANGİ EVRAKLAR GEREKİYOR?

Ehliyetinizi yenilemek için gerekli evraklar şu şekilde:



Eski sürücü belgesi

15 TL başvuru ücreti ödeme dekontu

Yetkili sağlık kuruluşundan alınmış sürücü sağlık raporu

Son 6 ay içinde çekilmiş 1 adet biyometrik fotoğraf

MERNİS’te kayıtlı açık adres bilgisi

ADRESİNİZE GÖNDERİLECEK

Tüm belgelerini tamamlayan başvuru sahiplerinin yeni ehliyetleri, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanarak PTT aracılığıyla adreslerine gönderiliyor.



7 BİN LİRAYI AŞACAK

1 Ağustos 2025 tarihi itibarıyla eski ehliyet kullanan sürücüler para cezası ödeyecek. Aynı zamanda B sınıfı ehliyet yenileme ücreti 7 bin 438 TL’ye kadar çıkacak.