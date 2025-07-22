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1 Ağustos itibarıyla 7 bin TL olacak! Milyonları ilgilendiriyor artık son günler kaldı... Yenisi evinize gönderilecek

Ehliyet yenilemeyenler için süre daralıyor. Başvuru yapmamış olan sürücülerin eski ehliyetleri geçersiz sayılacak. Aynı zamanda ehliyetlerini yenilemek için 7 bin liradan fazla ücret ödemek durumunda kalacaklar. Peki, ehliyet nereden yenileniyor? Ehliyet yenilemek için son tarih ne zaman? Araç sahipleri doğrudan ilgilendiren ehliyet yenileme için hangi belgeler gerekiyor? İşte detaylar...

1 Ağustos itibarıyla 7 bin TL olacak! Milyonları ilgilendiriyor artık son günler kaldı... Yenisi evinize gönderilecek
Ezgi Sivritepe

Ehliyet yenilemede son tarih 31 Temmuz olarak belirlendi. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, Türkiye genelinde yaklaşık 3,5 milyon kişinin hâlâ eski tip sürücü belgesi kullandığını belirtti.Ehliyet yenilemek için ise 9 gün kaldı. Nüfus müdürlüklerinde yoğunluk yaşanırken ehliyetini yenilemeyenler hangi evrakların gerektiğini araştırıyor.

1 Ağustos itibarıyla 7 bin TL olacak! Milyonları ilgilendiriyor artık son günler kaldı... Yenisi evinize gönderilecek 1

EHLİYET YENİLEMEK İÇİN BAŞVURULAR NEREDEN YAPILACAK?

Ehliyet yenilemek için randevu alınması gerekiyor. Randevu almak için ise; Alo 199 çağrı hattı, “nvi.gov.tr” internet sitesi veya Nüfus ve Vatandaşlık İşleri mobil uygulamasını kullanılabilir.

1 Ağustos itibarıyla 7 bin TL olacak! Milyonları ilgilendiriyor artık son günler kaldı... Yenisi evinize gönderilecek 2

EHLİYET YENİLEMEK İÇİN HANGİ EVRAKLAR GEREKİYOR?

Ehliyetinizi yenilemek için gerekli evraklar şu şekilde:

  • Eski sürücü belgesi
  • 15 TL başvuru ücreti ödeme dekontu
  • Yetkili sağlık kuruluşundan alınmış sürücü sağlık raporu
  • Son 6 ay içinde çekilmiş 1 adet biyometrik fotoğraf
  • MERNİS’te kayıtlı açık adres bilgisi

1 Ağustos itibarıyla 7 bin TL olacak! Milyonları ilgilendiriyor artık son günler kaldı... Yenisi evinize gönderilecek 3

ADRESİNİZE GÖNDERİLECEK

Tüm belgelerini tamamlayan başvuru sahiplerinin yeni ehliyetleri, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanarak PTT aracılığıyla adreslerine gönderiliyor.
1 Ağustos itibarıyla 7 bin TL olacak! Milyonları ilgilendiriyor artık son günler kaldı... Yenisi evinize gönderilecek 4

7 BİN LİRAYI AŞACAK

1 Ağustos 2025 tarihi itibarıyla eski ehliyet kullanan sürücüler para cezası ödeyecek. Aynı zamanda B sınıfı ehliyet yenileme ücreti 7 bin 438 TL’ye kadar çıkacak.

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Anahtar Kelimeler:
Ehliyet Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü
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