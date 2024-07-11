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1 Ağustos'ta başlıyor! Belediyelere aydınlatma zammı: Yüzde 30'a yükselecek, BOTAŞ'ın borçları silinecek

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
11.07.2024 08:30
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Sokak aydınlatma giderleriyle ilgili yeni düzenleme geliyor. Tasarruf tedbirlerine ilişkin hazırlanan paketle birlikte belediyelere 'aydınlatma zammı' yapılacak. Söz konusu yeni düzenleme ile birlikte; büyükşehir ve mücavir alanlarındaki belediyeler için aydınlatma giderleri kapsamında kesilen yüzde 20’lik pay, yüzde 30’a, diğer belediyeler için ise yüzde 10’dan yüzde 15’e çıkarılıyor. Öte yandan aynı düzenlemeye göre BOTAŞ'ın doğal gaz ithalatından kaynaklanan her türlü borcu da silinecek.

1 Ağustos'ta başlıyor! Belediyelere aydınlatma zammı: Yüzde 30'a yükselecek, BOTAŞ'ın borçları silinecek

Tasarruf tedbirleriyle ilgili hazırlanan düzenlemeler TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülürken, belediyelere aydınlatma zammı geliyor. Söz konusu düzenlemeye göre belediyelerin sokak aydınlatma giderlerine ilişkin yükümlülüğü artırılması planlanırken; bu kapsamda, belediyelerin genel bütçe vergi gelirleri payından yapılacak ‘Genel aydınlatma payı’ kesinti oranlarına yönelik düzenleme yapılıyor.

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; teklifin etki analizinde, 31 Aralık 2025 tarihine kadar genel aydınlatma giderlerinin Enerji Bakanlığına konulacak ödenekten ve ilgili belediyeler ile il özel idarelerinin genel bütçe gelirleri payından karşılanacağı hatırlatıldı.

YÜZDE 30'A ÇIKARILIYOR

Yeni düzenleme ile, büyükşehir belediyeleri ve mücavir alanlarındaki belediyeler için aydınlatma giderleri kapsamında kesilen yüzde 20’lik pay, yüzde 30’a, diğer belediyeler için ise yüzde 10’dan yüzde 15’e çıkarılıyor. Bu sınırlar dışındaki yerler için de kesinti oranı yüzde 20’den yüzde 30’a yükseltiliyor.

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"11,7 MİLYAR LİRA TASARRUF EDİLECEK"

Genel aydınlatma giderleri ile ilgili yapılan bu yeni düzenlemenin gerekçesinde, “2024 yılı bütçesinde bu kapsamda 35 milyar lira ödenek öngörülmüştür. 2024 yılı için bütçe ödeneği dışında genel bütçe vergi gelirleri payından ise 7,2 milyar TL aktarım öngörülmektedir. Aydınlatma giderlerinde belediyelerin ödeyeceği payın artırılması ile birlikte, bütçede bu konuda 11,7 milyar lira tasarruf edilecek” denildi.

1 AĞUSTOS'TA BAŞLIYOR

Düzenleme 1 Ağustos 2024 tarihinde yürürlüğe girecek.

BOTAŞ'IN BORÇLARI SİLİNECEK

Tasarruf tedbirlerine ilişkin teklif kapsamında, Boru Hatları İle Petrol Taşıma Anonim Şirketi’nin (BOTAŞ) doğal gaz ithalatından kaynaklanan her türlü vergi, fon ve paylar ile idari para cezaları, bunlara bağlı gecikme zammı ve gecikme faizlerinden oluşan borçları silinecek.

AF

Görevlendirme alacaklarına karşılık ferileri ile birlikte terkin edilecek tutarlar haziran ayı itibarıyla 181,3 milyar lira olarak hesaplandı. Kanuni düzenleme sonrasında bu borç, görevlendirme bedeli alacağına mahsup edilebilecek. Hazine ve Maliye Bakanlığının kuruluşa olan 232,6 milyar lira tutarındaki borcu 51,3 milyar liraya düşecek.

Express
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Zam elektrik belediye
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