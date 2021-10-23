FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. 1 dolar bugün ne kadar? İşte 23 Ekim Cumartesi dolar, euro ve sterlin fiyatları…

1 dolar bugün ne kadar? İşte 23 Ekim Cumartesi dolar, euro ve sterlin fiyatları…

23.10.2021 09:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Haftayı rekor kırarak geçiren dolar, euro ve sterlin fiyatları, 23 Ekim Cumartesi sabahına yatay seyirle başladı. TL’deki değer kayıplarının ardından döviz piyasasında hareketlilik yaşanıyor. TCMB’nin faiz kararının ardından dolar, euro, sterlin ve altın fiyatları yükselişe geçmişti.

23 Ekim Cumartesi günü dolar, euro ve sterlin, bir önceki kapanışına paralel seviyelerde işlemlerini sürdürüyor. Haftayı bir hayli hareketli geçiren döviz kurları, piyasaların kapalı olduğu cumartesi günü işlemlerini durağan sürdürüyor.

1 DOLAR BUGÜN NE KADAR?

ALIŞ: 9.5897 Türk lirası

SATIŞ: 9.6155 Türk lirası

23 EKİM CUMARTESİ BUGÜN EURO NE KADAR?

ALIŞ: 11.1482 Türk lirası

SATIŞ: 11.2367 Türk lirası

STERLİN NE KADAR?

ALIŞ: 13,1884 Türk lirası

SATIŞ: 13,2482 Türk lirası

MERKEZ BANKASI’NIN EKİM AYI FAİZ KARARI

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 18'den yüzde 16'ya indirilmesine karar vermişti. Merkez’in kararının ardından döviz ve altın piyasasında ani hareketler meydana gelmişti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Dünya Bankasından çarpıcı 2022 altın fiyatları tahmini: Düşecek!Dünya Bankasından çarpıcı 2022 altın fiyatları tahmini: Düşecek!
PARTNER"Her zaman yanımda ol!""Her zaman yanımda ol!"
Birçok ürüne anında zam gelecekBirçok ürüne anında zam gelecek
Anahtar Kelimeler:
Euro Amerikan Doları İngiliz sterlini
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Özel'den Soylu'ya: Burnundan fitil fitil getirmezsem namerdim

Özel'den Soylu'ya: Burnundan fitil fitil getirmezsem namerdim

Usta oyuncu hayatını kaybetti

Usta oyuncu hayatını kaybetti

Asgari ücret ve emekli zammında son durum

Asgari ücret ve emekli zammında son durum

S&P Türkiye'nin kredi notunu teyit etti

S&P Türkiye'nin kredi notunu teyit etti

Euro yükselince pazara koştular!

Euro yükselince pazara koştular!

Fiyatı 59,90 lira olunca akın ettiler!

Fiyatı 59,90 lira olunca akın ettiler!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

40 dakikalık mesafeyi 10 dakikaya indirdi

40 dakikalık mesafeyi 10 dakikaya indirdi

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Ekim ayının en ucuz sıfır arabalar listesi belli oldu!

Ekim ayının en ucuz sıfır arabalar listesi belli oldu!

Prof. Dr. Korkut Boratav: Hedef erken seçim!

Prof. Dr. Korkut Boratav: Hedef erken seçim!

Gram altının fiyatı tarihi seviyeye çok yakın!

Gram altının fiyatı tarihi seviyeye çok yakın!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.