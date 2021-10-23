1 dolar bugün ne kadar? İşte 23 Ekim Cumartesi dolar, euro ve sterlin fiyatları…

23 Ekim Cumartesi günü dolar, euro ve sterlin, bir önceki kapanışına paralel seviyelerde işlemlerini sürdürüyor. Haftayı bir hayli hareketli geçiren döviz kurları, piyasaların kapalı olduğu cumartesi günü işlemlerini durağan sürdürüyor.

1 DOLAR BUGÜN NE KADAR?

ALIŞ: 9.5897 Türk lirası

SATIŞ: 9.6155 Türk lirası

23 EKİM CUMARTESİ BUGÜN EURO NE KADAR?

ALIŞ: 11.1482 Türk lirası

SATIŞ: 11.2367 Türk lirası

STERLİN NE KADAR?

ALIŞ: 13,1884 Türk lirası

SATIŞ: 13,2482 Türk lirası

MERKEZ BANKASI’NIN EKİM AYI FAİZ KARARI

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 18'den yüzde 16'ya indirilmesine karar vermişti. Merkez’in kararının ardından döviz ve altın piyasasında ani hareketler meydana gelmişti.



