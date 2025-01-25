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1 gecede fiyatları yüzde 100 zamlandı! Fırsatçılar iş başına geçti... '300 lira olan ürünü 900 liradan satıyorlar'

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
25.01.2025 08:08
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Bolu Kartalkaya'da 21 Ocak tarihinde yangın felaketinin yaşanmasının ardından yangın teçhizatlarına yönelik talep de artmaya başladı. Durum böyle olunca bazı fırsatçılar da harekete geçerek fiyatları artırmaya başladı.

1 gecede fiyatları yüzde 100 zamlandı! Fırsatçılar iş başına geçti... '300 lira olan ürünü 900 liradan satıyorlar'

Grand Kartal Otel'de çıkan yangın sonucu 78 kişi hayatını kaybetmişti. Yaşanan bu acı olay sonrası vatandalar yangın söndürme teçhizatlarına talep göstermeye başladı. Vatandaşlar can güvenlikleri için yangın söndürme araçları almaya başlayınca fırsatçılar da vatandaşları mağdur etmek için fiyatları artırmaya başladı.

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FİYATLARI YÜZDE 100 ZAMLANDI

Bazı satıcılar, yangın tüpü, yangın battaniyesi ve duman detektörü gibi ürünlerin fiyatlarını artırmaya başladı. Yangından bir gün önce (19 ocak) 414 lira olan mini yangın tüpünün fiyatının yangından bir gün sonra (21 ocak) 735 liraya çıktığı görüldü. Aynı şekilde yangın söndürme aparatları, yangın battaniyeleri, duman detektörleri gibi ürünlerin fiyatlarında da yüzde 100’e varan artışlar yaptığı farkedildi.

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FIRSATÇILAR İŞ BAŞINDA!

Yangın söndürme alanında çalışan bazı işletme sahipleri, Bolu'da yaşanan felaketten sonra birçok yapının eksiklikler fark ederek yangın söndürme ürünlerinin alımının hızlandığını belirtti. Ancak bazı işletmelerin bu durumu fırsata çevirerek fiyat artışına gittiği ifade edildi.
İstanbul'da iş yeri güvenliği ürünlerinin satışını yağan Ramazan Bulut, birçok işletmenin bu konuda yeterli olmadığını söyledi ve çoğu yangın tüpünün son kullanma tarihinin geçtiğini de aktardı.

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ESNAFTAN YAPILAN ALIŞVERİŞ DAHA GÜVENLİ

Yangın tüpüne olan ilgi artınca fırsatçıların da fiyat artırımına gittiğini belirten Bulut, şu cümleleri kurdu:

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“Telefonlarımız daha sık çalmaya başladı. En çok yangın tüpü soranlar var. Bunun dışında duman detektörü, yangın söndürücü spreyler ve battaniyeleri soruluyor. Tüketicilerimizin bu tür ürünleri internetten değil de yerinden almasını tavsiye ederim. Çünkü internette fiyatlar suistimal edilebiliyor. Yangın öncesi 300 lira olan bir ürün, yangından hemen sonra 800-900 liralara çıkmış durumda. Ancak dükkânı olan esnaf bir anda fiyatları bu kadar yükseltmez. Dolayısıyla hem güvenlik açısından hem de fahiş fiyat artışlarına maruz kalmamak adına, alışverişler esnaftan yapılmalı”
Kaynak: Türkiye Gazetesi

Hissenet
Anahtar Kelimeler:
kartalkaya kayak merkezi yangın tüpü
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