1 gün borçlanan erken emekli olur! Kim, ne kadar ödeyecek?

Emeklilikte ödenen prime ve sigorta başlangıcına bakılırken, 1 günün bile önemi oldukça büyük. Askerlik borçlanması ile ödeyeceğiniz rakam sizi 1 yıl erken emekli edebilir. Haberimizde “askerlik borçlanması ile erken emekli nasıl olunur?” sorusunun cevabını ayrıntılarıyla bulabilirsiniz.

ASKERLİK SÜRESİ İLE EMEKLİLİK YAŞI GERİYE ÇEKİLEBİLİR

Emeklilik yaşında bir günün bile önemi büyükken, askerlik gibi önemli bir zaman diliminde yaş geriye çekilebiliyor. Bunun için tek şart ise askerliğin sigorta başlangıcından önce yapılması gerekiyor. Ancak sigortadan sonra da yapılan askerlik için borçlanma yapılabiliyor.

ASKERLİĞİ SİGORTADAN SONRA YAPTIRANLAR BORÇLANMA YAPABİLİR Mİ?

Askerliğini sigortadan sonra yapanların da borçlanma imkanı var. Fakat burada yaş geri çekilmiyor. Eğer primler eksikse, bu sayede primler tamamlanarak erken emeklilik imkanı doğuyor. Örneğin; 540 gün prime ihtiyacı olan bir çalışan, bunu çalışarak tamamlamak yerine askerlik borçlanması yaparak doldurabiliyor.

Yedek subay olarak askerliğini yapanlar ise sadece yedek subay okul süresini borçlanıyor.

İŞE GİRİŞ TARİHİ ÇOK ÖNEMLİ

Askerliğini sigortadan önce er veya erbaş olarak yapanlar öncelikle işe girdikleri tarihe bakmalı. Bu tarihten geriye doğru kaç ay gittiklerinde yaş şartı değişecekse o kadar gün borçlanarak emekliliği öne çekebilirler. Tarihler tutuyorsa bazen 1 gün borçlanma bile 1 yıl kazandırabilir.

ASKERLİK BORÇLANMASINDA NE KADAR ÖDENİYOR?

Askerlik borçlanmasında günlük 38 lira 16 kuruş, aylı ise 1144 lira 80 kuruş ödeniyor.

ASKERLİK BORÇLANMASIYŞA İLGİLİ BİR ÖRNEK

Askerlik borçlanması nedir? Askerlik borçlanması erkek çalışanlara erken emeklilik yolunu açıyor

Yedek subay olarak askerliğini yapanlar ise sadece yedek subay okul süresini borçlanıyor.

Askerlik borçlanması nedir? Askerlik borçlanması erkek çalışanlara erken emeklilik yolunu açıyor

İHTİYAÇ KADAR BORÇLANMA

Örneğin; ilk defa sigortalı çalışmaya 24 Haziran 1997 tarihinde başlayan kişi 1 gün, 24 Haziran 1997 tarihinde başlayan 30 gün, 24 Mayıs 1998 tarihinde başlayan 360 gün, 23 Kasım 1998 tarihinde başlayan ise 540 gün askerlik borçlanması yaptığında emeklilik yaşını 57'den 56'ya indirebilir.



