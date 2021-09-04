1 gün borçlanan erken emekli olur! Kim, ne kadar ödeyecek?

Emeklilikte ödenen prime ve sigorta başlangıcına bakılırken, 1 günün bile önemi oldukça büyük. Askerlik borçlanması ile ödeyeceğiniz rakam sizi 1 yıl erken emekli edebilir. Haberimizde “askerlik borçlanması ile erken emekli nasıl olunur?” sorusunun cevabını ayrıntılarıyla bulabilirsiniz.
Emeklilik yaşında bir günün bile önemi büyükken, askerlik gibi önemli bir zaman diliminde yaş geriye çekilebiliyor. Bunun için tek şart ise askerliğin sigorta başlangıcından önce yapılması gerekiyor. Ancak sigortadan sonra da yapılan askerlik için borçlanma yapılabiliyor.
Askerliğini sigortadan sonra yapanların da borçlanma imkanı var. Fakat burada yaş geri çekilmiyor. Eğer primler eksikse, bu sayede primler tamamlanarak erken emeklilik imkanı doğuyor. Örneğin; 540 gün prime ihtiyacı olan bir çalışan, bunu çalışarak tamamlamak yerine askerlik borçlanması yaparak doldurabiliyor.
Yedek subay olarak askerliğini yapanlar ise sadece yedek subay okul süresini borçlanıyor.
Askerliğini sigortadan önce er veya erbaş olarak yapanlar öncelikle işe girdikleri tarihe bakmalı. Bu tarihten geriye doğru kaç ay gittiklerinde yaş şartı değişecekse o kadar gün borçlanarak emekliliği öne çekebilirler. Tarihler tutuyorsa bazen 1 gün borçlanma bile 1 yıl kazandırabilir.
Askerlik borçlanmasında günlük 38 lira 16 kuruş, aylı ise 1144 lira 80 kuruş ödeniyor.
Askerlik borçlanması nedir? Askerlik borçlanması erkek çalışanlara erken emeklilik yolunu açıyor
Yedek subay olarak askerliğini yapanlar ise sadece yedek subay okul süresini borçlanıyor.
Askerlik borçlanması nedir? Askerlik borçlanması erkek çalışanlara erken emeklilik yolunu açıyor
Örneğin; ilk defa sigortalı çalışmaya 24 Haziran 1997 tarihinde başlayan kişi 1 gün, 24 Haziran 1997 tarihinde başlayan 30 gün, 24 Mayıs 1998 tarihinde başlayan 360 gün, 23 Kasım 1998 tarihinde başlayan ise 540 gün askerlik borçlanması yaptığında emeklilik yaşını 57'den 56'ya indirebilir.
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