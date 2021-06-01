1 Haziran Süper Loto çekiliş sonuçları | 1 Haziran Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı?

Milli Piyango İdaresi tarafından haftada üç gün düzenlenen Süper Loto çekilişi bu akşam açıklanacak. 21.578.826 TL değerinde devreden büyük ikramiyenin bulunduğu çekiliş, MP Tv üzerinden canlı olarak yayınlanıyor. Peki 1 Haziran Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı?

1 HAZİRAN SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI | 1 HAZİRAN SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Salı, Perşembe ve Pazar günü Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleştirilen Süper Loto çekilişindeki büyük ikramiye tutarı bu akşam için 21.578.826 TL oldu. Bu akşam yapılacak çekiliş 21:30'da MP Tv'de yayınlanacak.

1 HAZİRAN SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Şans oyunu severlerin ilgiyle takip ettiği Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçerek oynanmaktadır. Seçilmiş olan her 6 sayı, bir kolon oluşturmaktadır. Tek kolon ücreti ise 3 TL olmaktadır. İşaretleme yapmayı tercih etmeyenler ise kolonun altında bulunmakta olan “SEN SEÇ” butonunu kullanarak, terminalin rastgele 6 numara seçmesini sağlamaktadır.

Süper Loto'da bir kolonda 6 rakamdan daha fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilmektedir. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirmektedir. Oyuncular altıdan daha fazla rakam seçerek oluşturulabilecek bütün kombinasyonları ayrı kolonlar şeklinde otomatik olarak üretirler. Dileyenler arkadaşları ile Ortak Bilet de satın alabilme imkanına sahiptir.