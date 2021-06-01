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1 Haziran Süper Loto çekiliş sonuçları | 1 Haziran Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı?

01.06.2021 18:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şans oyunu severlerin merakla beklediği Süper Loto çekilişi bu akşam açıklanacak. Devreden büyük ikramiye tutarının 21.578.826 TL olduğu çekiliş, Milli Piyango İdaresi tarafından haftada üç gün düzenleniyor. Süper Loto'da bu haftanın ilk çekilişi ve diğer çekilişler MP Tv üzerinden canlı şekilde yayınlanıyor. Peki 1 Haziran Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? İşte 1 Haziran Süper Loto çekiliş sonuçları...

1 Haziran Süper Loto çekiliş sonuçları | 1 Haziran Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı?

Milli Piyango İdaresi tarafından haftada üç gün düzenlenen Süper Loto çekilişi bu akşam açıklanacak. 21.578.826 TL değerinde devreden büyük ikramiyenin bulunduğu çekiliş, MP Tv üzerinden canlı olarak yayınlanıyor. Peki 1 Haziran Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı?

1 HAZİRAN SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI | 1 HAZİRAN SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Salı, Perşembe ve Pazar günü Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleştirilen Süper Loto çekilişindeki büyük ikramiye tutarı bu akşam için 21.578.826 TL oldu. Bu akşam yapılacak çekiliş 21:30'da MP Tv'de yayınlanacak.

1 HAZİRAN SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Şans oyunu severlerin ilgiyle takip ettiği Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçerek oynanmaktadır. Seçilmiş olan her 6 sayı, bir kolon oluşturmaktadır. Tek kolon ücreti ise 3 TL olmaktadır. İşaretleme yapmayı tercih etmeyenler ise kolonun altında bulunmakta olan “SEN SEÇ” butonunu kullanarak, terminalin rastgele 6 numara seçmesini sağlamaktadır.

Süper Loto'da bir kolonda 6 rakamdan daha fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilmektedir. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirmektedir. Oyuncular altıdan daha fazla rakam seçerek oluşturulabilecek bütün kombinasyonları ayrı kolonlar şeklinde otomatik olarak üretirler. Dileyenler arkadaşları ile Ortak Bilet de satın alabilme imkanına sahiptir.

Bir ya da daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet adı verilir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.

SÜPER LOTO OYNAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

Milli Piyango İdaresi’nin resmi web sitesi olan www.millipiyangonline.com adresinden, Milli Piyango mobil uygulaması ya da en yakın satış noktaları üzerinden Süper Loto oynayabilirsiniz.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
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Anahtar Kelimeler:
Milli Piyango
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