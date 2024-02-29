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1 Mart itibarıyla doğal gaza zam yapılacak mı? BOTAŞ duyurdu

29.02.2024 21:14
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BORU Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş Genel Müdürlüğü (BOTAŞ) tarafından 'Doğal Gaz Toptan Satış Fiyatlarına' ilişkin açıklama yapıldı. BOTAŞ, 1 Mart 2024 tarihinden itibaren geçerli olan satış fiyatlarında herhangi bir değişiklik yapılmadığını duyurdu.

1 Mart itibarıyla doğal gaza zam yapılacak mı? BOTAŞ duyurdu

BOTAŞ tarafından 'Doğal Gaz Toptan Satış Fiyatlarına' ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "Kuruluşumuzun doğal gaz toptan satış fiyatları; piyasa koşulları, ülkenin ekonomik şartları, piyasa fiyat istikrarı, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun tarife ile ilgili kararları ve maliyet unsuru olan alım-işletme giderlerindeki değişim dikkate alınarak mümkün olan en makul seviyede belirlenmekte ve tüketicilere sunulmaktadır" denildi.

"DOĞAL GAZ FİYATLARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMADI"

Açıklamanın devamında ise şu ifadelere yer verildi:

"Bu kapsamda, Kuruluşumuz tarafından 01 Mart 2024 tarihinden itibaren geçerli olan 'Doğal Gaz Toptan Satış Fiyatlarında' herhangi bir değişiklik yapılmamıştır. Household Energy Price Index (HEPI) fiyatları esas alındığında konutlarda, Avrupa ülkeleri arasında en düşük doğal gaz fiyatı ülkemizde uygulanmaktadır."

Kaynak: DHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
doğal gaz BOTAŞ
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