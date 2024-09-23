1 milyon abone daha fazla para ödeyecek! Elektrik ve doğal gaz faturalarına yeni düzenleme: Canlı yayında duyurdu

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, elektrik ve doğal gaz faturalarına yönelik yeni düzenlemeler hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Habertürk TV'de konuşan Bayraktar, mevcut desteklerin imkanlar doğrultusunda devam edeceğini ve ilerleyen dönemde gelir durumuna göre farklı bir faturalandırma modeline geçiş yapılabileceğini belirtti.

1 MİLYON ABONEYİ ETKİLEYECEK

Bakan Bayraktar, elektrik ve doğal gazda yapılan desteklerin gelecekte tüketim esaslı bir modele evrileceğini ifade etti. "Çok elektrik tüketenin maliyetine katlandığı bir destek modeline geçmek istiyoruz" diyen Bayraktar, enflasyonla mücadele kapsamında da çalışmaların sürdüğünü kaydetti.

Özellikle yüksek tüketim grubunda yer alan yüzde 3’lük dilimin maliyet esaslı fiyatlandırma sistemine geçeceğini ve bu düzenlemenin 2025 yılına kadar hayata geçirilmesinin planlandığını açıkladı. Bayraktar, bu uygulamanın yaklaşık 1 milyon aboneyi etkileyeceğini belirtti.

SAKARYA GAZ SAHASI’NA YOĞUN İLGİ

Bayraktar ayrıca Sakarya Gaz Sahası'nda elde edilen başarının uluslararası alanda da yankı bulduğunu söyledi. Sahadan karaya gaz ulaştırılmasının rekor sürede gerçekleştiğini vurgulayan Bakan, bu başarıya dikkat çeken uluslararası petrol ve doğalgaz şirketlerinden ortaklık talepleri geldiğini duyurdu. Bayraktar, “Yabancı şirketler Sakarya sahasına ortak olmak istiyor” diyerek Türkiye'nin enerji kaynakları konusundaki stratejik önemine işaret etti.