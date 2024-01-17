1 milyon Bağ-Kur'luya erken emeklilik! Bakan Işıkhan son dakika haberini açıkladı: 'O söz mutlaka yerine gelecek'

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan Kabine Toplantısı sonrasında Bağ-Kur’la ilgili, emekli prim gün sayısının 9 binden 7 bin 200’e düşürülmesiyle alakalı bir vaatlerinin olduğunun hatırlatılması üzerine, "Orta Vadeli Planda hayata geçireceğiz. Onda sıkıntı yok. O söz mutlaka yerine gelecek ama bütçe disiplininden de çok uzaklaşmamamız gerekiyor. Kadınlara prim desteğini de gündemimize alacağız tabii ki" dedi.

EV KADINLARINA EMEKLİLİKTE PRİM DESTEĞİ

Gündemimizde var, orta vadede. Madde, madde ele alacağız. Tamamen bütçe disiplinine bağlı. Enflasyon hedefimizi tutturduk, refah artışını da gerçekleştirmiş olacağız.







