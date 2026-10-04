Türkiye'de otomobil tercihi değişti: Pazarın yarısından fazlasını ele geçirdiler

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerinden derlenen bilgilere göre, ocak-eylül döneminde otomobil satışları geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 15,45 düşerek 627 bin 977'ye geriledi.

Aynı dönemde hafif ticari araç satışları da yüzde 5,12 azalarak 175 bin 488 olarak gerçekleşti.

120 BİN 329 TAM ELEKTRİKLİ OTOMOBİL SATILDI

Yılın 9 ayında 258 bin 453 benzinli ve 204 bin 956 hibrit otomobil satıldı. Dizel otomobil satışları 34 bin 520, otogazlı otomobil satışları ise 8 bin 969 olarak kayıtlara geçti.

Yalnızca elektrikle çalışan tam elektrikli otomobillerin satış sayısı ise 120 bin 329 oldu.

Benzinli bir jeneratör aracılığıyla bataryanın şarj edildiği ve sürüşün elektrik motoruyla gerçekleştirildiği "uzatılmış menzil" sistemine sahip araçlar da hesaba katıldığında elektrikli otomobil satışları 121 bin 79'a ulaştı. Bu araçların pazar payı yüzde 19,3 olarak gerçekleşti. Uzatılmış menzilli otomobiller, Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu kapsamında "elektrikli" sınıfında değerlendiriliyor.

ELEKTRİKLİ ARAÇ SATIŞLARI YÜZDE 9,5 GERİLEDİ

Ocak-eylül döneminde geçen yılın aynı dönemine göre benzinli otomobil satışları yüzde 23,5, dizel otomobil satışları yüzde 40,7, elektrikli otomobil satışları yüzde 9,5 ve hibrit otomobil satışları yüzde 0,8 azaldı.

Otogazlı otomobil satışlarında ise aynı dönemde yüzde 44,7 artış kaydedildi.

Uzmanlar, dizel otomobillerdeki sert düşüşün temel nedenleri arasında küresel üreticilerin dizel otomobil üretimini sonlandırma sürecinin devam etmesini ve pazara yeni dizel modellerin sunulmamasını gösteriyor.

ELEKTRİKLİ OTOMOBİLLERİN PAZAR PAYI YÜZDE 19,3'E ÇIKTI

Geçen yılın ocak-eylül döneminde yüzde 45,5 olan benzinli otomobillerin toplam satışlardaki payı, bu yıl aynı dönemde yüzde 41,2'ye düştü.

Dizel otomobillerin payı yüzde 7,8'den yüzde 5,5'e gerilerken, otogazlı otomobillerin payı yüzde 0,8'den yüzde 1,4'e yükseldi.

Elektrikli otomobillerin toplam satışlardaki payı yüzde 18'den yüzde 19,3'e çıkarken, hibrit otomobillerin payı da yüzde 27,8'den yüzde 32,6'ya ulaştı.

SATILAN HER İKİ OTOMOBİLDEN BİRİ ELEKTRİKLİ VEYA HİBRİT

Elektrikli ve hibrit otomobiller birlikte değerlendirildiğinde yılın 9 ayında toplam 326 bin 35 araç satıldı. Böylece iki grubun toplam otomobil pazarındaki payı yüzde 51,9'a yükseldi ve Türkiye'de satılan otomobillerin yarısından fazlasını elektrikli ve hibrit modeller oluşturdu.

EYLÜLDE ELEKTRİKLİ OTOMOBİL SATIŞLARI YÜZDE 17,1 ARTTI

Eylül ayında 15 bin 128 elektrikli otomobil satıldı. Satışlar geçen yılın aynı ayına göre yüzde 17,1 artarken, elektrikli otomobillerin eylül ayındaki pazar payı yüzde 23,7 oldu.

Aynı ayda 17 bin 911 hibrit otomobil satılırken, bu araçların pazar payı yüzde 28,1 olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA | Bu içerik Sariye Nur Dönmez tarafından yayına alınmıştır