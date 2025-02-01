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1 milyon hane bu karardan etkilenecek! Zam değil ama barajı geçen 950 lira fazla ödeyecek

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
01.02.2025 08:28
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Elektrik faturalarında bugün itibarıyla yeni dönem başlıyor. Buna göre, yeni düzenleme ile aylık tüketimi 417 kWh'ı aşan konut aboneleri için faturalar artacak. Peki yeni düzenlemeden kimler etkilenecek? Elektrik faturaları vatandaşa nasıl yansıyacak? Düzenlemeden kimler etkilenecek? İşte detaylar...

1 milyon hane bu karardan etkilenecek! Zam değil ama barajı geçen 950 lira fazla ödeyecek

Elektrik Piyasası Düzenleme Kurumu'nun elektrik faturaları ile ilgili düzenlemesi bugün itibarıyla başladı. Buna göre, artık 417 kilovatsaatten fazla elektrik harcayanların faturası gerçek maliyet üzerinden hesaplanacak.
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Alparslan Bayraktar, elektrik faturalarında yapılan düzenleme ile ilgili şu cümleleri kurmuştu:

"1 Şubat’tan itibaren başlayan fatura döneminde 1 Mart’ta faturalara yansıyacak bir uygulamamız var. 42 milyonun yüzde 3’ünü, 1.2 milyon aboneyi etkileyecek bir düzenlemeyi şu anda hayata geçiriyoruz. 5 bin kilovat saatlik tüketimi aşan grup artık elektriğin gerçek maliyeti neyse onu ödeyecek. Orada da görünen tablo şu, 1050 lira, 1047 liraya tekabül ediyor bu tüketim sınırı. Ne kadar olacak fatura dersen 2000 civarında. Yüzde 96 civarında artacak. 42 milyon abonenin 40 milyonuna dokunmuyoruz. Onlara herhangi bir fiyat artışı, faturalarında herhangi bir değişiklik yok. Devlet sübvansiyonu 30 milyar civarında azalmış olacak"
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ZAM DEĞİL

Elektrikte yeni başlayan bu dönem için 'zam' olarak anlaşılsa da aslında herhangi bir zam yok. Yapılan düzenleme ile aylık tüketimi 417 kilovatsaatten fazla olanları etkileyecek. Türkiye'de ortalama bir hanenin elektrik faturası 414 lira olarak hesaplanıyor.
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YILLIK KULLANIM SINIRI 5 BİN KİLOVATSAAT

417 kilovatsaatten daha fazla elektrik ödeyenlerin yıllık kullanım sınırı 5 bin kilovatsaat olacak. Bu sınırı aşanlara elektriğin gerçek maliyeti yansıtılacak. Sınırı aşanlar sübvansiyondan yararlanamayacak.
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O BARAJI AŞAN 2 BİN TL ÖDEYECEK

Yapılan düzenleme faturalara nasıl yansıyacağı ise merak ediliyor. Faturasını bin 50 lira olarak ödeyen kullanıcılar artık 2 bin TL ödeyecek. Bu sınırın altında kalan faturalarda ise herhangi bir değişim olmayacak. Yanş aylık faturası 500 lira gelenler yine 500 lira ödemeye devam edecek.
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Türkiye'de 40 milyon mesken bulunuyor. Yapılan düzenlemeden ise 1 milyon 200 bin abonenin etkilenmesi bekleniyor. Uygulama mesken içi kullanımın yanı sıra apartman ve sitelerdeki bağımsız bölümleri de içerecek. Asansör, merdiven otomatiği gibi tüm ortak alanlar kapsama dahil olacak.
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TASARRUF BİLİNCİNİN ARTIRILMASI HEDEFLENİYOR

Yapılan bu düzenlemenin amacı ise tasarruf bilincinin artırılması ve ithal edilen enerji faturasının düşmesi planlanıyor.
KAYNAK: HaberGlobal

Hissenet
Anahtar Kelimeler:
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Elektrik faturası elektrik
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