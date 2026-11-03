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1 milyon kişinin GSS borcu silinecek! Torba yasa Meclis yolunda

Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borcu bulunan yaklaşık 1 milyon kişiyi ilgilendiren düzenleme için hazırlıklar son aşamaya geldi. AK Parti'nin TBMM'ye sunmaya hazırlandığı yaklaşık 15 maddelik torba kanun teklifiyle 1 Ocak 2017 öncesine ait GSS borçlarının silinmesi planlanıyor. Teklifin bu cuma gününe yetişmemesi halinde gelecek hafta Meclise sunulması bekleniyor.

1 milyon kişinin GSS borcu silinecek! Torba yasa Meclis yolunda
Sariye Nur Dönmez

AK Parti, yaklaşık 1 milyon kişinin Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borcunun silinmesini öngören yeni bir torba kanun teklifini Türkiye Büyük Millet Meclisine (TBMM) sunmaya hazırlanıyor. Yaklaşık 15 maddeden oluşması beklenen düzenlemede, Anayasa Mahkemesinin (AYM) iptal ettiği enerji sektörüne ilişkin hükümlerin yeniden ele alınması da planlanıyor.

1 milyon kişinin GSS borcu silinecek! Torba yasa Meclis yolunda 1

Hazırlıkları son aşamaya gelen torba kanun teklifinde, 1 Ocak 2017 tarihinden önceki döneme ait GSS prim borçlarının silinmesine yönelik düzenleme yer alıyor.

1 milyon kişinin GSS borcu silinecek! Torba yasa Meclis yolunda 2

Herhangi bir kurumsal sağlık güvencesi bulunmayan ve toplumun en düşük gelir grubunda yer alan vatandaşları ilgilendiren düzenlemenin, 10 yıllık zaman aşımı süresi dikkate alınarak hayata geçirilmesi öngörülüyor.

GSS prim borcu bulunan yaklaşık 1 milyon kişinin söz konusu düzenlemeden etkilenmesi bekleniyor.

TORBA KANUN TEKLİFİ NE ZAMAN MECLİSE SUNULACAK?

Edinilen bilgilere göre, AK Parti'nin üzerinde çalıştığı torba kanun teklifinde hazırlıklar tamamlanma aşamasına geldi.

1 milyon kişinin GSS borcu silinecek! Torba yasa Meclis yolunda 3

Teklifin bu cuma gününe yetiştirilememesi durumunda gelecek hafta içerisinde TBMM'ye sunulmasının planlandığı öğrenildi.

AYM'NİN İPTAL ETTİĞİ ENERJİ DÜZENLEMELERİ YENİDEN ELE ALINACAK

Torba kanun teklifinde, CHP'nin geçen yasama yılında Anayasa Mahkemesine taşıdığı 7501 sayılı Maden Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un iptal edilen hükümlerine yönelik yeni düzenlemelerin de bulunması bekleniyor.

AYM, söz konusu kanunda doğal gaz ve yenilenebilir enerji alanlarında yürütmeye geniş takdir yetkisi tanıyan bazı hükümleri iptal etmişti.

Mahkeme, yüzen LNG tesislerinin işletilmesi ve yer değiştirmesine ilişkin istisnaları belirleme yetkisinin, temel ilkeler ortaya konulmadan Enerji Piyasası Düzenleme Kuruluna (EPDK) bırakılmasını, "yasama yetkisinin devredilmezliği" ve "teşebbüs özgürlüğü" ilkelerine aykırı bulmuştu.

Yeni teklifle birlikte iptal edilen bu hükümlerin yeniden düzenlenmesi hedefleniyor.

MESLEKİ EĞİTİM ÖĞRENCİLERİNE VERİLEN DESTEK DE GÜNDEMDE

Teklif kapsamında, Milli Eğitim Bakanlığının mesleki eğitim öğrencilerine sağladığı desteğin süresinin uzatılmasına ilişkin bir hükmün de yer alması planlanıyor.

TBMM'ye sunulması beklenen torba kanun teklifinin yaklaşık 15 maddeden oluşacağı belirtiliyor. Düzenlemenin Meclise sunulmasının ardından Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonunda görüşülmesi öngörülüyor.

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kanun teklifi gss prim borcu
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