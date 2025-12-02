1 milyon TL'lik evin sahibi, evini yerinde bulamadı: Bursa'da çığır açan 'tiny house' hırsızlığı

Mudanya'daki 1 milyon 200 bin TL'lik 'tiny house'un ev sahibi M.E., evinin olması gereken yere geldiğinde evinden eser göremedi. Ev sahibi Hayretler içinde kalırken jandarma ekipleri harekete geçti.

EVİ İÇİNDEKİ MALZEMELERLE ALIP GÖTÜRDÜ

Akılalmaz olay Eğerce Mahallesi'nde yaşandı. İHA'nın aktardığı bilgiye göre, zanlı K.E., değeri yaklaşık 1 milyon 200 bin lira olan tek katlı 'tiny house' evi ve içindeki malzemeleri çaldı.

EV SAHİBİ EVİNİ YERİNDE BULAMADI

Evin sahibi geldiğinde evi göremeyince, durumu Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekiplerine bildirdi.

8 MAHALLEDEKİ GÖRÜNTÜLER İZLENDİ

Jandarma ekipleri, 8 mahalledeki tüm güvenlik kameralarını izleyerek zanlının K.E. olduğunu tespit etti.

HIRSIZ TUTUKLANDI, EV TESLİM EDİLDİ

Yapılan operasyonla, Tiny House ev tam ve eksiksiz şekilde sahibi M.E. isimli şahsa teslim edilirken, zanlı K.E., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

TINY HOUSE'LAR TÜRKİYE'DE YAYGINLAŞIYOR

Son yıllarda Türkiye’de tiny house akımı dikkat çekici bir hızla yaygınlaşmaya başladı. Minimalist yaşam felsefesinin etkisiyle ortaya çıkan bu küçük, taşınabilir evler; özgürlük, doğaya yakınlık ve ekonomik yaşam arayışı içinde olan pek çok insan için cazip bir alternatif haline geldi. Özellikle büyük şehirlerde artan konut maliyetleri ve yoğun yaşam temposu, daha sade ve sürdürülebilir bir hayat isteyenleri tiny house’lara yönlendiriyor.

Türkiye’nin farklı bölgelerinde tiny house üretimi yapan yerli firmaların sayısı hızla artıyor. Aynı zamanda hem tatil amaçlı hem de tam zamanlı yaşam için tiny house parkları ve özel konaklama alanları kuruluyor. Bu yapılar, tekerlekli yapıları sayesinde imar engellerini büyük ölçüde aşabilmeleri ve doğanın içinde esnek yaşam alanları sunmalarıyla öne çıkıyor.

Doğaya dönüş, ekonomik yaşam ve minimalizmin birleşimi olan tiny house’lar, Türkiye’de her geçen gün daha fazla kişi tarafından keşfediliyor. Bu trendin, önümüzdeki yıllarda hem modern yaşam anlayışını hem de şehirleşme dinamiklerini etkilemesi bekleniyor.