1 milyon TL'nin getirisi belli oldu! Faiz yarışı hızlandı, bankada 100 bin TL'si olan...

Merkez Bankası faiz oranını 350 baz puan artırarak yüzde 46'ya çıkardı. Piyasalarda bu gelişme konuşulurken gözler mevduat faizlerine çevrildi. Geçtiğimiz hafta mevduat faizinde en yüksek yüzde 50 oranı görülürken şimdi ise bankaların sunduğu mevduat faiz oranları merak ediliyor.

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; çok sayıda banka, mevduat oranını yüzde 48,50 - 49 bandına yükseltti. İşte bankaların sunduğu mevduat oranları...

BANKA BANKA MEVDUAT FAİZ ORANLARI

21 Nisan 2025 itibarıyla bankalar tarafından sunulan en yüksek mevduat oranları şu şekilde oldu:

Alternatif Bank VOV Hesap: Yüzde 50,00

Denizbank Kaptan Hesap (Günlük Vadeli): Yüzde 49,00

HSBC Standart Vadeli: Yüzde 49,00

Odea Oksijen Hesap (Günlük Vadeli): Yüzde 49,00

Anadolubank Renkli Hesap: Yüzde 49,00

TEB Marifetli Hesap: Yüzde 48,50

QNB Kazandıran Günlük Hesap: Yüzde 48,50

ON Dijital: Yüzde 48,50

Türkiye Finans Günlük Hesap: Yüzde 48,50 (Kâr Payı)

Peki, en yüksek oran olan yüzde 50'ye göre 100 bin TL, 250 bin TL, 500 bin TL ve 1 milyon TL'nin getirisi ne kadar oldu? Rakamlar şu şekilde sıralanıyor:

100 BİN TL FAİZ GETİRİSİ

Mevduat Miktarı: 100 bin TL

Mevduat Vadesi: 32 Gün

Mevduat Oranı: Yüzde 50,00

Net Getiri: 3 bin 726 TL

250 BİN TL FAİZ GETİRİSİ

Mevduat Miktarı: 250 bin TL

Mevduat Vadesi: 32 Gün

Mevduat Oranı: Yüzde 50,00

Net Getiri: 9 bin 315 TL

500 BİN TL FAİZ GETİRİSİ

Mevduat Miktarı: 500 bin TL

Mevduat Vadesi: 32 Gün

Mevduat Oranı: Yüzde 50,00

Net Getiri: 18 bin 630 TL

1 MİLYON TL FAİZ GETİRİSİ

Mevduat Miktarı: 1 Milyon TL

Mevduat Vadesi: 32 Gün

Mevduat Oranı: Yüzde 50,00

Net Getiri: 37 bin 260 TL