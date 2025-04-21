1 milyon TL'nin getirisi belli oldu! Faiz yarışı hızlandı, bankada 100 bin TL'si olan...

Merkez Bankası faiz oranını 350 baz puan artırarak yüzde 46'ya çıkardı. Piyasalarda bu gelişme konuşulurken gözler mevduat faizlerine çevrildi. Geçtiğimiz hafta mevduat faizinde en yüksek yüzde 50 oranı görülürken şimdi ise bankaların sunduğu mevduat faiz oranları merak ediliyor.
Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; çok sayıda banka, mevduat oranını yüzde 48,50 - 49 bandına yükseltti. İşte bankaların sunduğu mevduat oranları...
21 Nisan 2025 itibarıyla bankalar tarafından sunulan en yüksek mevduat oranları şu şekilde oldu:
Peki, en yüksek oran olan yüzde 50'ye göre 100 bin TL, 250 bin TL, 500 bin TL ve 1 milyon TL'nin getirisi ne kadar oldu? Rakamlar şu şekilde sıralanıyor:
Mevduat Miktarı: 100 bin TL
Mevduat Vadesi: 32 Gün
Mevduat Oranı: Yüzde 50,00
Net Getiri: 3 bin 726 TL
Mevduat Miktarı: 250 bin TL
Mevduat Vadesi: 32 Gün
Mevduat Oranı: Yüzde 50,00
Net Getiri: 9 bin 315 TL
Mevduat Miktarı: 500 bin TL
Mevduat Vadesi: 32 Gün
Mevduat Oranı: Yüzde 50,00
Net Getiri: 18 bin 630 TL
Mevduat Miktarı: 1 Milyon TL
Mevduat Vadesi: 32 Gün
Mevduat Oranı: Yüzde 50,00
Net Getiri: 37 bin 260 TL
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