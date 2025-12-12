1 milyon TL’nin güncel getirisi kaç TL? Denizbank,ING, Yapıkredi ve Ziraat Bankası...

Piyasalarda dikkatle beklenen Merkez Bankasının faiz kararı belli oldu. TCMB, yılın son Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında politika faiz oranını 150 baz puan indirdi ve %38,00 seviyesine çekti.

Faiz indiriminin ardından gözler mevduat getirilerine çevrildi. Bankalar, TCMB’nin hamlesinin ardından harekete geçerek mevduat oranlarını aşağı çekti. PPK öncesi 42,25 olan en yüksek mevduat getirisi, PPK sonrası ilk işlem gününde 41,50 seviyesine geriledi. Birçok banka mevduat oranlarını geri çekerken, bazılarında düşüş 200 baz puanı buldu.

EN YÜKSEK MEVDUAT ORANLARI

12 Aralık 2025 itibarıyla (vadesiz hesapta para bulundurma şartı olmaksızın) bankalarca sunulan en yüksek mevduat oranları şöyle:

-Denizbank: %41,50

-QNB: %41,00

-Akbank: %41,00

-Vakıfbank: %40,00

-Yapı Kredi: %39,50

-Getir Finans: %41,00

-Odea Bank: %41,00

-Alternatif Bank: %40,00

-TEB: %39,00

-Ziraat Bankası: %35,00

-Halkbank: %35,00

1 MİLYON TL’NİN GETİRİSİ

En yüksek oran dikkate alınarak 1 milyon TL mevduatın getiri tablosu:

-Mevduat Tutarı: 1 milyon TL

-Mevduat Oranı: %41,50

-Mevduat Vadesi: 32 gün

-Mevduat Getirisi: 30 bin 16 TL

DİĞER MEVDUAT GETİRİLERİ

Bu arada vadesiz hesapta belli bir miktar para bulundurma şartı karşılığında en yüksek mevduat oranları ise şöyle:

-Alternatif Bank VOV Hesap: %46,50

-ING Turuncu Hesap: %46,00

-Anadolu Bank Renkli Hesap: %46,00

-TEB Marifetli Hesap: %46,00

-Fibabanka Kiraz Hesap: %46,00

-Odea Oksijen Hesap: %45,00

Bankalarca vadesiz hesapta bulundurulması talep edilen tutarlar, mevduatın büyüklüğüne göre değişiklik gösteriyor. Uzmanlar; bu gibi hesaplarda vadesiz hesaptaki paralara herhangi bir faiz getirisi işlemediğine dikkat çekerek, bu sebeple toplam mevduatın getirisinin daha düşük seviyede gerçekleşebileceği uyarısında bulunuyor.

TCMB’DEN SİNYAL

Faiz indirimi kararının ardından TCMB tarafından yapılan açıklamada, “Kurul, politika faizine ilişkin atılacak adımları enflasyon gerçekleşmelerini, ana eğilimini ve beklentilerini göz önünde bulundurarak, ara hedeflerle uyumlu biçimde, dezenflasyonun gerektirdiği sıkılığı sağlayacak şekilde belirleyecektir” ifadelerine yer verildi.

PİYASADA BEKLENTİLER

Gedik Yatırım tarafından yapılan değerlendirmede, TCMB’nin bu açıklamasına dikkat çekilerek, “Bu bağlamda %17,5 stopaj sonrası net mevduat getirilerinin, geçmiş enflasyonun altına düşmesine izin vermeyen bir hızda faiz indirimi adımlarının gerçekleşmesini bekleyebiliriz. Asgari ücret artışı ve kritik ocak enflasyonunu görmeden, TCMB’nin temkinli duruşu koruyarak, indirimlere 100-150 puanlık adımlarla devam etmesi daha ihtiyatlı bir duruş olacaktır” ifadelerine yer verildi.