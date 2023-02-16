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1 milyon TL yerine 800 bin... Deprem yardımları vergiden düşecek iddiasına yanıt geldi: 'Yaygın ama yanlış' diyerek örnek verdi

16.02.2023 14:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

85 milyon Kahramanmaraş'taki deprem felaketinin açtığı yaraları sarmak için tek ses, tek yürek oldu. Dün akşamki ortak canlı yayında 115 milyar 146 milyon TL'lik yardım toplanırken, şirketlerin yaptığı bağışların vergilerden düşüp düğmeyeceği tartışma konusu oldu. Sosyal medyada yer alan iddialar sonrası Gelir İdaresi Başkanlığı bir açıklama yaparken, gazeteci Mehmet Akif Ersoy da durumu verdiği örnekle açıkladı.

1 milyon TL yerine 800 bin... Deprem yardımları vergiden düşecek iddiasına yanıt geldi: 'Yaygın ama yanlış' diyerek örnek verdi

Türkiye, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta 9 saat arayla meydana gelen ve 10 ilde büyük yıkımlara neden olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremin yaralarını sarmak için seferber oldu. 'Asrın felaketi' olarak adlandırılan depremler sonrası ilk günden bu yana bölgeye adeta yardım yağarken; dün akşam 200 televizyon kanalındaki ortak canlı yayınla AFAD ve Kızılay'a verilmek üzere bağış toplandı. Ünlü sanatçıların telefonla gelen bağışları kabul ettiği canlı yayında 115 milyar 146 milyon TL toplandığı açıklandı.

YARDIMLAR VERGİDEN Mİ DÜŞECEK?

85 milyon adeta bağış yapabilmek için telefonları kilitlerken, çok sayıda şirketin yaptığı bağışlar dikkat çekti. Yapılan bağışlar sonrası sosyal medyada ise 'Yardımlar vergiden düşecek' iddiaları gündem oldu.

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Sosyal medyada çok sayıda kullanıcının "Yardımlar vergiden düşecek" iddialarında bulunduğu görülürken, yaşanan kafa karışıklığını gidermek için açıklamalar peş peşe geldi.

"ÇOK YAYGIN AMA YANLIŞ BİLİNEN BİR KANAAT VAR"

Gazeteci Mehmet Akif Ersoy, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada "çok yaygın ama yanlış bilinen bir kanaat var" diyerek bir paylaşımda bulundu.

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Ersoy, "Yardımlar vergiden düşecek" iddialarına yanıt olarak örnekle kısaca durumu açıkladı.

ÖRNEKLE AÇIKLADI: "1 MİLYON DEĞİL 800 BİN VERGİ ÖDEYECEKSİNİZ"

Ersoy, paylaştığı videoda "Diyelim 5 milyon TL kazancınız var ve 1 milyon TL vergi ödeyeceksiniz. Yardım yaparsanız eğer o ödediğiniz vergi düşmüyor. Kazancınız 5 milyon TL ise kazancınız 4 milyon TL sayılıyor. 1 milyon TL vergi ödeyecekseniz 800 bin TL vergi ödüyorsunuz" ifadelerine yer verdi.

Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan açıklama

Bir açıklama da Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan (GİB) geldi. Kamuoyunun ve vergi mükelleflerinin doğru bilgilendirilmesi adına açıklama yaptığını belirten Gelir İdaresi Başkanlığı, "Bağış ve yardımlar vergiden değil, matrahtan düşülmektedir" ifadelerine yer verdi.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunları belli şartlarla bağış ve yardımların elde edilen gelirden, kurum açısından kazançtan indirilmesi imkânı vermektedir.

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Kazançtan indirim ile vergiden indirim tamamen birbirinden farklı kavramlardır.

Bağış ve yardımlar gerekli şartları taşıyorsa ilgili yılın vergi matrahının tespitinde gelirden, kurumlar için kazançtan indirilir. Bu indirim sonucu kalan tutar vergiye tabi olur.

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Konuyu basit bir örnekle anlatmak gerekirse; 100 bin TL kazancı olan bir kurum 20 bin TL AFAD'a bağış yaptığında kazancından 20 bin TL'yi indirecektir. Kalan 80 bin TL üzerinden yüzde 20 oranında hesaplanan 16 bin TL kurumlar vergisi ödeyecektir. Özetle, vazgeçilen vergi tutarı 4 bin TL'dir."

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