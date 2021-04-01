1 Nisan güncel altın fiyatları | 1 Nisan gram, çeyrek ve yarım altın ne kadar oldu?

Bir süredir durgun bir şekilde ilerleyen altın fiyatları, döviz kurundan etkilenerek harekete geçti. Dalgalı bir seyide ilerleyen altın fiyatlarındaki son durum ise yatırımcılar tarafından takip ediliyor. 1 Nisan itibariyle gram altın 454 TL’den işlem görürken, çeyrek altın ise 745 TL seviyesinden işlem görüyor.
ALTIN FİYATLARI
GRAM ALTIN FİYATI
ALIŞ: 450,46 TL / SATIŞ: 454,80 TL
ÇEYREK ALTIN FİYATI
ALIŞ: 730,42 TL / SATIŞ: 745,57 TL
YARIM ALTIN FİYATI
ALIŞ: 1.460 TL / SATIŞ: 1.490 TL
ZİYNET ALTIN FİYATI
ALIŞ: 2.962 TL / SATIŞ: 2.905 TL
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
ALIŞ: 3.002 TL / SATIŞ: 3.035 TL
ATA ALTINI FİYATI
ALIŞ: 3.003 TL / SATIŞ: 3.036TL
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