1 Ocak 2026'da yürürlükte! Milyonları ilgilendiriyor: Ömür boyu yenileme garantisi olacak, detaylar açıklandı

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından yayımlanan karara göre, 1 Ocak 2026 tarihi itibarıyla özel sağlık sigortasında yeni düzenlemeler geliyor. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre söz konusu değişiklik ile sigortalıların hakları genişletilecek. 1 Ocak 2026 itibarıyla yürürlüğe girecek olan düzenlemenin detayları ise merak ediliyor. İşte yapılacak bazı değişiklikler...

KAPSAM DIŞINA ÇIKTI

Seyahat sağlık sigortaları ve hastalık sigortaları özel sağlık sigortası kapsamından çıkarıldı. Böylece, özel sağlık sigortası yalnızca bireysel ve grup sağlık poliçelerini kapsayacak şekilde tanımlandı.

İLK DÖNEM UYGULANACAK

bekleme süresi yalnızca ilk poliçe dönemine mahsus olarak belirlenebilecek. Sigortalı aynı plan kapsamında poliçesini yenilediğinde bekleme süresi tekrar uygulanamayacak. Aynı şekilde sigortalının şirket değiştirmesi durumunda da bu süreden muaf olacak.



YENİLEME GARANTİSİNİN KOŞULLARI DEĞİŞTİ!

Şirketler 60 yaşını doldurmamış sigortalılara belirli koşullar altında ömür boyu yenileme garantisi sunmakla yükümlü olacak.

Bu haktan faydalanmak için sigortalanın aynı şirkette 3 yıl boyunca sigortalı olması ve bu sürede ödenen tazminatların toplam primlere oranının yüzde seksenin altında kalması gerekecek.

Şirketler, bu koşulları sağlayan sigortalılara garanti vermekten kaçınamayacak. Ayrıca bu garantinin sağlandığı poliçelerde teminatlar daraltılamayacak, katılım payı artırılamayacak ve ek prim talep edilemeyecek.



DOĞRUDAN BİLGİ TALEP EDEMEYECEKLER

Yönetmeliğe eklenen yeni madde uyarınca, özel sağlık sigortası sahipleri belirli şartları sağlayarak başka bir sigorta şirketine geçtiklerinde ömür boyu yenileme garantilerini koruyabilecek. Bu geçişlerde tüm bilgi aktarımı yalnızca Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi aracılığıyla gerçekleştirilecek. Sigorta şirketleri, doğrudan sigortalılardan bilgi talep edemeyecek ve yalnızca bu merkez üzerinden sağlanan yetkilendirilmiş verileri kullanabilecek.

KATILIM SERTİFİKASI ZORUNLU

Yönetmelikle birlikte grup sağlık sigortası kapsamındaki sigortalılar için katılım sertifikası düzenlenmesi zorunlu hale geldi. Bu sertifikada sigortalının hakları, teminatların kapsamı ve varsa yenileme garantisine ilişkin bilgiler yer alacak. Grup poliçesinden ayrılarak bireysel sigortaya geçen sigortalılar, yenileme garantisi haklarını kaybetmeyecek.



10 YIL SAKLANACAK

Sigorta şirketleri, sigortalılığın sona ermesinden itibaren sağlık bilgileri ve poliçe kayıtlarını on yıl boyunca bireysel bazda saklayacak. Bu sürenin sonunda ilgili veriler silinecek, yok edilecek ya da anonim hale getirilecek.

1 OCAK'TA YÜRÜRLÜKTE

Yönetmelik 1 Ocak 2026 tarihinde yürürlüğe girecek. Bu tarihten önce yapılmış mevcut poliçelerde geçerli olan yenileme garantileri ve tarifeler, sözleşmeler süresince aynı şekilde devam edecek. Ancak bu tarihten itibaren düzenlenecek yeni poliçelerde, yönetmelikte belirtilen bekleme süresi ve yenileme garantisi hükümleri uygulanacak.



SİGORTA ŞİRKETLERİNE YENİ

Yapılan değişikliklerle birlikte sigorta şirketlerinin sorumlulukları artırıldı. Şirketler artık poliçe sahiplerine kampanyalar, indirim oranları ve poliçe koşulları hakkında açık bilgi vermekle yükümlü olacak. Ayrıca sigortalılara ait bilgiler yalnızca yasal yollarla ve belirlenmiş veri kanalları üzerinden temin edilebilecek.