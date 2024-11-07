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  4. 1 Ocak itibarıyla daha fazla para ödeyeceksiniz! Emekli olmayı düşünenler dikkat... Özgür Erdursun: 'Bu kurala dikkat etmeli'

1 Ocak itibarıyla daha fazla para ödeyeceksiniz! Emekli olmayı düşünenler dikkat... Özgür Erdursun: 'Bu kurala dikkat etmeli'

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
07.11.2024 08:00
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SGK'ya prim borçlanması için başvuru yapacaklar için kritik tarih öncesi işlemlerini tamamlamaları gerekiyor. Askerlik, doktora, tıpta uzmanlık gibi durumlarda SGK'ya prim borcu yapılabiliyor. Borçlanma tutarları ise asgari ücrete göre belirleniyor. Yani, asgari ücrete zam geldiğinde borçlanacak kişiler yeni asgari ücret üzerinden borçlanacaklar. SGK Uzmanı Özgür Erdursun, tüm ayrıntıları aktardı.

1 Ocak itibarıyla daha fazla para ödeyeceksiniz! Emekli olmayı düşünenler dikkat... Özgür Erdursun: 'Bu kurala dikkat etmeli'

Prim gün sayısı eksik olan kişiler askerlik, doğum, yurtdışı borç­lanması, halk eğitimde usta öğretici­likte geçen eksik günlerin borçlanıl­ması, ücretsiz izin sürelerinin borç­lanılması(memurlarda), doktora ve tıpta uzmanlık süreleri için SGK’ya prim borçlanması için başvuruda bulunabiliyor.

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Dünya Gazetesi'nin yazarı Özgür Erdursun'un haberine göre, Borçlanma tutarları ise asgari ücretin brüt tutarına göre hesaplanıyor. Borçlanmalar asgari ücretin %32’si­dir. Yurtdışı borçlanması ise %45’dir. 31 Aralık 2024 tarihine kadar prim borçlanması için SGK'ya başvuracaklar şu anki asgari ücrete göre borçlanacak. Yeni yılla beraber ise borçlanma tutarları güncellenecek. Borç size tebliğ edildiğinde yurtdışı borçlanmanı­zı 90 gün diğer borçlanmaları ise 30 gün içinde zamsız ödenebiliyor.

Borçlanmalar asgari ücret ve yedi buçuk katına kadar istediğiniz tutar­lara göre yapılmaktadır.

DAVA AÇARAK BAĞ-KUR'DAN KURTULABİLİRSİNİZ!

8 Eylül 1999 tarihine kadar yaş şartı aranmadan; SSK ve Banka Sandıklarında kadın ve erkeklerin ilk işe başlama tarihine göre 5000 gün ile 5975 gün arasında kademeli olarak belirlenen prim gün sayısının tamamlanması gerekir.

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Bağ-Kur ve Emekli Sandığında ise kadınların 7200, erkeklerin 9000 prim gün sayısını tamamlamalı. Birden fazla sosyal güvenlik sta­tüsünde tabi primleri olan kişilerin emeklilikte hangi statüden emekli olacakları son ödenen 2520 güne gö­re belirlenir.
Bu uygulama kaldırıldı ancak 1 Ekim 2008'e kadar sosyal güvenlik sistemine giren kişilerin emeklilikte son 2 bin 520 gün kuralına dikkat etmeli. Birden fazla statüde prim ödenmiş ise hangisi fazlaysa ona göre emekli olursunuz.

YARGI NE DİYOR?

Yargıtay 10.Hukuk Dairesi, Karar No: 2021/5424 SSK’lı ve Bağ-Kur’lu çalışması bulunan kişinin sadece SSK prim günleri ile emeklilik hak­kını elde etmesi durumunda 2829 Saylı Kanuna göre hizmetlerin zorla birleştirilemeyeceğini söylüyor.
Örneğin SSK’dan 5600 günle emekli olacak bir kişinin SSK’dan 5600 günü varsa ve sonrasında 1261 günden fazla Bağ-Kur ödemiş ise bu durumda Bağ-Kur’dan 9000 günü ta­mamlamasına gerek olmadan sade­ce SSK günleri ile emekli olabilece­ğini ifade ediyor.

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sgk Özgür Erdursun
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