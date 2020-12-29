1 Ocak mesai hesaplama 2021... 31 Aralık - 1 Ocak çift mesai mi? 1 Ocak'ta yarım gün çalışanlar tam yevmiye alır mı? 31 Aralık yarım gün tatil mi?

Ulusal bayramlar ve genel tatillerde çalışanlar çift mesai ücreti alırken çalışmayan işçiler ise tam yevmiye ücreti alırlar. 31 Aralık yarım gün resmi tatil olduğunu düşünen vatandaşlara, 31 Aralık 2020 yarım gün tatil olmayacağını belirtelim. Yani 31 Aralık tarihinde çalışan kamu ve özel sektör çalışanlarına mesai saatlerinde çalıştıkları süre boyunca ekstra bir ücret ödenmez. 31 Aralık Perşembe günü çalışanlara ek mesai ücreti eklenmediği gibi, normal mesai ücretine karşılık gelen günlük mesai ücretini alırlar.

Ulusal Bayram ve Genel Tatilleri Kanununda yer alan bilgilere göre 1 Ocak günü resmi tatil ilan edildi. 31 Aralık akşamı 2021 yılına geçiş yapılan yılbaşı akşamı olduğu için, ülkemizde ve dünyanın birçok yerinde, 1 Ocak 2021 Cuma günü kamu kurum ve kuruluşlarında resmi tatil kabul edildi. Bu süreçte 31 Aralık ve 1 Ocak tarihlerinde çalışanlar, mesai ücretlerinin nasıl hesaplandığını araştırmaya başladı. 1 Ocak çalışanlar çift mesai alıyor mu araştırması yapan özel sektör çalışanları, 1 Ocak yarım gün çalışan tam mesai alır mı sorusuna da cevap arıyor. İşte yılbaşı mesai ücretleri 2021 hakkında derlediğimiz haberimiz...

Bu durum Cumhuriyet Bayramı gibi günlerde farklı olur:

28 Ekim'de tam gün çalışan bir işçi, aldığı günlük ücrete ek olarak yarım günlük yevmiye daha alır. 28 Ekim'de tam gün çalışanın mesai ücreti ne kadar olur bir örnekle inceleyelim.

Örneğin, 2021 yılında 28 Ekim günü saat 13:00’ dan sonra da çalışmaya devam eden ve akşam mesai bitimine kadar çalışan kişinin, normalde günlük alacağı yevmiyeye 100 lira diyelim. Bu kişi 28 Ekim'de tam gün de çalışsa yarım gün de çalışsa 100 lira mesai ücreti alır. Eğer bu işçi 28 Ekim'de tam mesai yapıyorsa 100 lira tam mesaisine ek olarak yarım yevmiye daha yani 50 lira daha alır. 28 Ekim tarihinde tam gün çalışan bu işçinin o günkü mesai ücreti 150 lira olur.

1 OCAK 2021 MESAİ ÜCRETİ HESAPLAMA

2429 Sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatilleri Kanununda yer alan bilgilere göre 1 Ocak günü genel tatil olarak kabul edilen 1 Ocak 2021 resmi tatil ilan edilmiştir. Kamu sektöründe resmi tatil yapılırken, özel sektörde 1 Ocak 2021'de mesai yapılabiliyor. Kamu çalışanları 1 Ocak 2021'de tam mesai alarak tatil yapıyor. Özel sektörde çalışanlar ise eğer 1 Ocak 2021 Cuma günü çalışıyorlarsa, tam gün mesaisine ek olarak bir tam gün ücreti daha alıyor.

1 Ocak 2021 çalışanların mesai hesaplaması nasıl yapılır sorusunu soran işçilere örnek verecek olursak;

Eğer bir işçinin tam gün mesai ücreti 100 lira ise 1 Ocak 2021'de tam gün çalışırsa 200 lira yevmiye ücreti alır. Bir işçi 1 Ocak 2021 tarihinde yarım gün çalışırsa tam günlük (100 lira) yevmiye ücretini alır.



