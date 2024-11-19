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1 Ocak sonrası faturalar 2 katına çıkacak! Yeni tarife 40 milyon aboneyi etkileyecek... Elektrikli aracını evinden şarj edenler dikkat!

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
19.11.2024 06:54
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Elektrik faturalarında yeni dönem 1 Ocak 2025 itibariyle başlıyor. Yeni yılda hayata geçecek yeni tarife ile birlikte yıllık tüketimi 5 bin kilovaatsaat (kWh) olan tüketiciler devlet desteğinden yararlanamayacak. Elektrikli araçlarını evden şarj edenler için maliyet iki katına çıkacak. Yaklaşık 40 milyon aboneyi kapsayan düzenlemede 5 bin kWh limitini aşan tüketiciler gerçek maliyet üzerinden ödemeleri gerçekleştirecek.

1 Ocak sonrası faturalar 2 katına çıkacak! Yeni tarife 40 milyon aboneyi etkileyecek... Elektrikli aracını evinden şarj edenler dikkat!

Elektrik faturalarına yeni yılda yeni yeni tarife geliyor... 1 Ocak 2025 itibariyle başlayacak yeni düzenlemeyle elektrik tüketimi fazla olanların faturalarındaki devlet desteği kaldırılıyor. 2025'ten itibaren yılda 5 bin kilovat saat ayda ortalama 417 kilovat saat fazla elektrik tüketenlere devlet desteği verilmeyecek. Bu düzenlemeden elektrikli araç sahipleri etkilenecek.

ELEKTRİK FATURASI İKİ KATINA ÇIKACAK

1000 lira üzeri fatura gelen elektrikli araç sahiplerine yeni yılda 2 katı fatura kesilecek.

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DÜZENLEME YAKLAŞIK 40 MİLYON ABONEYİ KAPSIYOR

Ekonomim'de yer alan habere göre; yaklaşık 40 milyon aboneyi kapsayan düzenlemede 5 bin kWh limitini aşan tüketiciler gerçek maliyet üzerinden ödemeleri gerçekleştirecek. Dolayısıyla aylık ortalama 417 kWh enerji tüketimi olan aboneler yeni düzenlemeden etkilenecek. Bu durum elektrikli aracını evinden şarj edenler için daha büyük bir sorun.

YENİ YILDAKİ HESABA GÖRE TOGG KİLOMETRE BAŞINA 1 LİRA YAKACAK

Yeni yılda Togg T10X sahibi bir vatandaşın aracını evde şarj ettiği düşünülürse maliyeti ikiye katlanacak.

Ortalama bir aracın yılda 20 bin kilometre, ayda ise 1.600 km yol yaptığını varsayarsak Togg T10X'i her ay 4 veya 5 kere şarj etmek gerekecek. Bu durumda evden yapılan şarj ile 350-400 kWh tüketime ulaşılacak. Bu da yıllık 4.2 ila 4.8 bin kWh yapıyor. Dolayısıyla yıllık 5 bin kWh limitini aşmak kaçınılmaz olacak.

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Evden şarj ederek kilometre başına sadece 0.53 TL harcanan araç yeni düzenleme sonrası kilometre başına 1 lira yakacak.

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elektrikli araç elektrik zammı fatura
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