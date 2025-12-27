FİNANS

1 Ocak'ta toplu ulaşım ücretsiz olacak mı? Yılbaşında ek sefer var mı? Otobüs, metro, tramvay saat kaça kadar olacak?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), kentte 1 Ocak'ta toplu ulaşımın ücretsiz olduğunu ve yılbaşı gecesindeki yoğunluğu karşılamak amacıyla ek seferler konulduğunu bildirdi. İBB, yılbaşı gecesinde mevcut sefer planına ilave olarak otobüs hatlarında 370, metrobüste ise 310 olmak üzere toplam 680 ek sefer yapacağını duyurdu.

İBB'den yapılan açıklamada, yılbaşında kentte güvenli, düzenli ve keyifli bir ortam sağlamak için kapsamlı önlemler alındığı, toplu ulaşımda ek seferler ve ücretsiz hizmet sağlanacağı, zabıta, itfaiye ve acil durum ekiplerinin de teyakkuzda olacağı belirtildi.

Belediye bünyesindeki toplu ulaşım araçlarının yeni yılın ilk resmi tatil günü olan 1 Ocak'ta ücretsiz hizmet vereceği aktarılan açıklamada, yılbaşı gecesinde mevcut sefer planına ilaveten otobüs hatlarında 370, metrobüste ise 310 olmak üzere toplam 680 ek sefer icra edileceği ifade edildi.

YEDEK ARAÇLAR BULUNACAK

Açıklamada, yolculuk talebine uygun olacak şekilde merkezi noktalarda yedek araçların hazır bulundurulacağına dikkati çekilerek, şöyle devam edildi:

"31 Aralık 2025'i 1 Ocak 2026'ya bağlayan gece, Metro İstanbul'a bağlı M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı, M1B Yenikapı-Kirazlı, M2 Yenikapı-Hacıosman, M3 Bakırköy-Kayaşehir, M4 Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı, M5 Üsküdar-Samandıra, M6 Levent-Boğaziçi Ü./Hisarüstü, M7 Yıldız-Mahmutbey, M8 Bostancı-Parseller, M9 Bahriye-Olimpiyat hatları 24 saat süreyle çalışacak.

Ayrıca T1 Kabataş-Bağcılar, T3 Kadıköy-Moda, T4 Topkapı-Mescidi Selam, T5 Eminönü-Alibeyköy tramvay ile F1 Taksim-Kabataş, F4 Boğaziçi Üniversitesi/Hisarüstü-Aşiyan füniküler hatları 1 Ocak saat 02.00'ye kadar seferlerini sürdürecek. Şehir Hatları da 31 Aralık yılbaşı gecesi yolcu yoğunluğuna göre ek sefer düzenleyecek"
DENETİMLER DEVAM EDECEK

Zabıta Dairesi Başkanlığının 31 Aralık akşamından 1 Ocak sabahına kadar kent genelinde kapsamlı denetim ve tedbirler gerçekleştireceği, uygunsuzluk tespiti durumunda idari işlem uygulanacağı aktarılan açıklamada, İtfaiye Dairesi Başkanlığının da olası yangın ve tehlikeli durumlara karşı hazır durumda olacağı, acil yardım ve cankurtarma ekiplerinin sağlık istasyonlarında yeterli personel ve ambulansla yılbaşı boyunca hizmet vereceği bildirildi.Kaynak: AA   |   Bu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

