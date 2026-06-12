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Türk Telekom CEO'su Ebubekir Şahin: '5G'ye başarılı bir şekilde geçiş yaptık'

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Türk Telekom CEO'su Ebubekir Şahin, 5G'nin başarısının temelinde güçlü fiber altyapı bulunduğunu, fiber yatırımlarını Türkiye'yi 5G çağına hazırlamak için yaptıklarını belirtti.

"DÜNYA Dijital Dönüşüm Zirvesi 2026"da konuşan Şahin, içinde bulunulan çağda dijitalleşmenin artık belli sektörler ve kurumlarla sınırlı bir dönüşüm alanı olmaktan çıktığını söyledi.

İletişimden finansa, sanayiden lojistiğe, sağlıktan eğitime kadar hayatın her alanında dijital teknolojilerin şekillendirdiği bir dönemin içinde olunduğuna ve artık bu dönüşümden etkilenmeyen bir sektörün neredeyse olmadığına işaret eden Şahin, bugün bir çiftçinin verimliliğinden bir fabrikanın üretim kapasitesine, bir bankanın müşteri deneyiminden bir hastanenin hizmet kalitesine kadar her şeyin dijital teknolojilerle şekillendiğini ve dijital teknolojilerin artık yalnızca iş yapış biçimlerini değil, ülkelerin büyüme modellerini, rekabet dengelerini ve toplumların geleceğe hazırlanma kapasitesini de yeniden tanımladığını anlattı.

Dünya Ekonomik Forumu'nun, gelecek dönemde küresel büyümenin önemli bölümünün dijital teknolojiler ve verimlilik artışlarından kaynaklanacağını ortaya koyduğunu ifade eden Şahin, "Bu bağlamda dijital teknoloji harcamalarının artması bekleniyor. IDC'ye (Uluslararası Veri Şirketi) göre, küresel dijital dönüşüm harcamalarının 2028'e kadar yıllık 4 trilyon doların üzerine çıkacağı tahmin ediliyor. Bu veriler bize açık bir gerçeği gösteriyor, dijitalleşme artık bir tercih değil, sürdürülebilir büyümenin, rekabet gücünün ve kalkınmanın temel unsurlarından biri haline gelmiş durumda." diye konuştu.

Şahin, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"İşte bu noktada güçlü, güvenilir ve yaygın dijital altyapıların varlığı devreye giriyor. Dijital dönüşüm denildiğinde çoğu zaman yapay zekayı, bulutu, büyük veriyi veya nesnelerin internetini konuşuyoruz ancak bütün bu teknolojilerin üzerinde yükseldiği görünmez ama kritik bir temel bulunuyor, o temel güçlü dijital altyapıdır. Bir fabrikanın üretim hattında çalışan sensörlerden bir bankanın anlık işlem altyapısına, bir öğrencinin çevrim içi eğitim deneyiminden bir hastanenin sağlık hizmetlerine kadar her süreç güçlü dijital altyapıya ve kesintisiz bağlantıya ihtiyaç duyuyor. Ülkemizin dijital geleceğini şekillendiren altyapıyı kuruyor, geliştiriyor ve geleceğe hazırlıyoruz. 550 bin kilometreyi aşan fiber ağımızla Türkiye'nin dört bir yanını birbirine bağlıyor, 57 milyondan fazla aboneye hizmet veriyoruz. Yıllardır sürdürdüğümüz altyapı yatırımları, bugün Türkiye’nin 5G yolculuğu için güçlü bir temel oluşturdu."

Türk Telekom CEO su Ebubekir Şahin: 5G ye başarılı bir şekilde geçiş yaptık 1

5G'yi yalnızca daha yüksek hız sunan yeni bir mobil iletişim teknolojisi olarak değerlendirmemek gerektiğini vurgulayan Şahin, "Bu teknoloji, sanayiden ulaşıma, sağlıktan enerjiye kadar pek çok sektörde verimliliği artıracak, yapay zeka ve nesnelerin interneti gibi yeni nesil teknolojilerin gerçek potansiyelini ortaya çıkaracak stratejik bir altyapı. 5G'nin başarısının temelinde güçlü fiber altyapı bulunuyor. Bu nedenle fiber yatırımlarımızı yalnızca bugünün ihtiyaçlarını karşılamak için değil, Türkiye'yi 5G çağına hazırlamak için yaptık. LTE baz istasyonlarımızın yüzde 62’sini fiberle bağladık. Bu oran yalnızca dünya ortalamasının değil, Avrupa'nın önümüzdeki yıllar için belirlediği hedeflerin de üzerinde." ifadelerini kullandı.

Şahin, "Gururla söylüyorum ki bu güçlü altyapı sayesinde 5G'ye başarılı bir şekilde geçiş yaptık. Türk Telekom olarak güçlü altyapımız, mühendislik kabiliyetimiz ve teknoloji yatırımlarımızla ülkemizi 5G’de dünyanın öncü ülkeleri arasına taşıyacak dönüşümün merkezinde yer alıyoruz." dedi.

MİLLİ TEKNOLOJİLERİN GELİŞTİRİLMESİ STRATEJİK BİR ÖNCELİK

Dijital dönüşümün kalıcı ve sürdürülebilir bir değer üretmesinin altyapının yanında aynı zamanda teknoloji geliştiren ve üreten bir ekosistemle mümkün olacağına değinen Şahin, Türkiye'nin dijital dönüşümüne öncülük ederken, Türkiye’nin teknolojiyi kullanan değil, geliştiren ve üreten, bölgesel bir teknoloji güç haline gelmesini hedeflediklerini söyledi.

Şahin, dijital geleceği şekillendirecek olanların teknolojiyi yalnızca kullananlar değil, onu geliştiren, üreten ve yön verenler olacağını ifade ederek, "Bu anlayışla kendi mühendislerimizle, kendi altyapımızla yerli ve milli teknolojilerin geliştirilmesini stratejik bir öncelik olarak görüyoruz. Özellikle 5G ve yeni nesil haberleşme teknolojileri alanında yerli çözümler geliştirmek, ekonomik bağımsızlığımız, veri ve siber güvenliğimiz, küresel rekabet gücümüz açısından büyük önem taşıyor. Bu doğrultuda ülkemizin dijital dönüşümüne liderlik etmekle kalmıyor, geliştirdiğimiz teknolojileri dünyaya ihraç ediyor ve ülkemize katma değer sağlayan bir ekosistemin oluşmasına katkı sunuyoruz." diye konuştu.

70’in üzerinde uluslararası patenti bulunan grup şirketleri Argela ve Netsia ile yenilikçi teknolojiler geliştirerek, ürettikleri teknolojileri dünyaya kullandırdıkları bilgisini veren Şahin, "Haberleşme teknolojilerinden yazılıma, 5G çözümlerinden dijital servislere kadar birçok alanda yerli ve milli teknolojilerin geliştirilmesi için çalışmalarımızı aralıksız yürütüyoruz. Bugün attığımız her adım, kurduğumuz her bağlantı ve gerçekleştirdiğimiz her yatırım aslında Türkiye'nin geleceğine yapılan bir yatırımdır." değerlendirmesinde bulundu.

Şahin, sözlerini şöyle tamamladı:

"Türkiye'nin dijital dönüşümüne liderlik etmeyi, ülkemizin dijital geleceğine yatırım yapmayı, yerli ve milli teknolojilerle Türkiye'nin teknoloji ekosistemine katkı sunmayı sürdüreceğiz. Hedefimiz yalnızca ülkemizin dijitalleşmesine katkı sağlamak değil, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu vizyon doğrultusunda Türkiye'nin Yüzyılını Dijitalin Yüzyılı yapmak ve Türkiye'nin dijital geleceğini şekillendiren ülkeler arasında yer almasına da katkı sunmaktır."
Kaynak: AA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Türk Telekom Ebubekir Şahin
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