FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. 1 Ocak’tan itibaren 5 yeni uygulama hayata geçiyor! Kiralardan ulaşıma, cep telefonundan menü fiyatlarına… Zorunlu olacak

1 Ocak’tan itibaren 5 yeni uygulama hayata geçiyor! Kiralardan ulaşıma, cep telefonundan menü fiyatlarına… Zorunlu olacak

27.12.2023 18:26 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

1 Ocak 2024 beraberinde birçok yeni düzenlemeyi de getirecek. Konut kiralarında fahiş fiyatların önüne geçmek ve arzı arttırmak ve kayıtdışığığı engellemek adına Airbnb evleri için izin belgesi isteyecek. Yolcu otobüslerine araç takip cihazı zorunluluğu gelecek. Lokanta, restoran, kafe gibi yiyecek ve içecek hizmeti sunulan iş yerlerinde fiyatlar kapı girişlerinda bulundurulmak zorunda olacak.

1 Ocak’tan itibaren 5 yeni uygulama hayata geçiyor! Kiralardan ulaşıma, cep telefonundan menü fiyatlarına… Zorunlu olacak

Yeni yılla birlikte konut kiralamalarına 'Airbnb' düzenlemesinden restoran ve kafelerde fiyat listelerinin giriş kapılarında ya da masalarda görünür şekilde olmasına kadar bir dizi yenilik hayata geçecek.

BloombergHT'de yer alan haberde, yeni yılla beraber hayata geçecek 5 yeni düzenleme şöyle...

KONUT KİRALAMALARINA 'AİRBNB' DÜZENLEMESİ

1 Ocak 2024'ten itibaren turizm amaçlı konut kiralamalarında yeni dönem başlayacak. Kayıt dışılığı engellemek amacını taşıyan düzenlemeyle konutların turizm amaçlı kiralanmasına yönelik sözleşmeden önce izin belgesi alınacak. İzin belgesi bulunmadan konutlarını bu amaçla kiraya verenlere, kiralama yapılan her bir konut için 100 bin lira idari para cezası uygulanacak ve izin belgesi alarak faaliyette bulunabilmesi için 15 gün süre verilecek. Bu süre sonunda izin belgesi almadan kiralama faaliyetine devam edenlere 500 bin lira idari para cezası kesilecek.

EMLAK (49)

YOLCU OTOBÜSLERİNE ARAÇ TAKİP CİHAZI TAKMA ZORUNLULUĞU

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının düzenlemesiyle de yeni yılın ilk günü itibarıyla şehirler arası yolcu taşımacılığı faaliyetlerinde kullanılan otobüsler için araç takip cihazı takma zorunluluğu getirilecek. Taşıtların konum, tarih ve saat bilgileri 2 dakikalık periyotlar halinde Bakanlığın "Ulaştırma Elektronik Takip ve Denetim Sistemi"ne (U-ETDS) elektronik ortamda iletilecek.

dSŞVLmds

IMEI NUMARALARININ KAYIT DÜZENLEMESİ

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından hazırlanan IMEI numaralarının kayıtlarına ilişkin düzenleme de yılbaşında yürürlüğe girecek. Buna göre, ithal veya imal edilen ya da yurt dışından yolcu beraberinde getirilen cep telefonlarının IMEI numaralarının kayıt işlemleri, ithalatçı veya imalatçı için tahsis edilen kullanıcı hesabıyla yapılacak. Bu hesabın oluşturulması talebi, temsile yetkili olan ve yetkisi sicil tasdiknamesinde belirtilen kişi tarafından BTK'nin sağladığı elektronik ortamda ve elektronik imzalı gerçekleştirilecek.

Ayrıca, BTK'nin Mobil Cihaz Kayıt Sistemi'ne (MCKS) kayıtlı iken son sinyal alınmasından itibaren kesintisiz 1 yıl veya 1 Ocak 2024'ten önce kesintisiz 7 yıl elektronik haberleşme şebekelerinden hizmet alınmaması durumunda IMEI numaraları kullanıma kapatılacak.

etbhm

FİYAT LİSTELERİ GİRİŞ KAPISINDA YER ALACAK

Ticaret Bakanlığınca hazırlanan yönetmelikle, yılbaşından itibaren tarife ve fiyat listelerine ilişkin belgeler lokanta, restoran, kafe ve benzeri yiyecek ve içecek hizmeti sunulan iş yerlerinde giriş kapısının önüne ve masaların üstüne, tüketiciler tarafından kolaylıkla görülebilir ve okunabilir şekilde konulacak.

Düzenlemeyle tüketicilerin yiyecek ve içecek hizmeti sunulan yerlerde iş yerine girmeden tarife ve fiyat listelerini görebilmeleri, fiyat karşılaştırması yaparak tercihte bulunabilmeleri sağlanarak, tüketicilerin bilgilendirilmeleri ve ekonomik çıkarlarının en üst seviyede korunmaları, olası mağduriyetlerin engellenmesi hedefleniyor.

dfklbn

İNŞAAT DEMİRİNE İZLEME SİSTEMİ

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğünce yılbaşında devreye alınacak İnşaat Demiri İzleme Sistemi (İDİS) ile yurt içinde üretilen veya ithal edilen inşaat demirleri, üretim ve ithalat aşamasından nihai satış veya müteahhitçe inşaatlarda kullanım aşamasına kadar izlenecek.

Söz konusu sistem verileri, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği ile Ticaret bakanlıkları ve Gelir İdaresi Başkanlığına da aktarılacak.


Keşfet


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Merakla bekleniyordu, yasalaştı! Çalışan emekliler de 5 bin lira alacakMerakla bekleniyordu, yasalaştı! Çalışan emekliler de 5 bin lira alacak
Asgari ücret son dakika! Her an 2024 zammı açıklanabilirAsgari ücret son dakika! Her an 2024 zammı açıklanabilir
Emekli maaşlarına asgari ücret zammı ayarı!Emekli maaşlarına asgari ücret zammı ayarı!
Anahtar Kelimeler:
Kira Airbnb
En Çok Okunan Haberler
Asgari ücret toplantısı sürerken canlı yayında açıkladı! Ankara bu rakamı konuşuyor

Asgari ücret toplantısı sürerken canlı yayında açıkladı! Ankara bu rakamı konuşuyor

Emekli maaşlarına asgari ücret zammı ayarı!

Emekli maaşlarına asgari ücret zammı ayarı!

Terör propagandası yapan zanlıyla ilgili karar verildi! '1 ay boyunca paylaşacak'

Terör propagandası yapan zanlıyla ilgili karar verildi! '1 ay boyunca paylaşacak'

Fatih Terim ilk transferini Süper Lig'den yaptı bile!

Fatih Terim ilk transferini Süper Lig'den yaptı bile!

Asgari ücret son dakika! Her an 2024 zammı açıklanabilir

Asgari ücret son dakika! Her an 2024 zammı açıklanabilir

Saatler kala asgari ücret iddiası! Net rakam verdi

Saatler kala asgari ücret iddiası! Net rakam verdi

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Rahat, şık ve sıcacık bir kış geçirmek isteyenler için mont seçme rehberi

Rahat, şık ve sıcacık bir kış geçirmek isteyenler için mont seçme rehberi

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Bu sezon mutlaka denemeniz gereken 5 trend 5 elbise!

Bu sezon mutlaka denemeniz gereken 5 trend 5 elbise!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.