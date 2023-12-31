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  4. 1 Ocak'tan itibaren geçerli tarifeler belirlendi; ocak ayında elektriğe zam var mı?

1 Ocak'tan itibaren geçerli tarifeler belirlendi; ocak ayında elektriğe zam var mı?

31.12.2023 09:04 | Son Güncelleme:
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Elektrikte tüm abone gruplarının 1 Ocak'tan itibaren geçerli olan tarifeleri belirlendi. Resmi Gazete'de yayımlanan sayıda elektrik tarifesi mesken aboneleri, ticarethane ve sanayi aboneleri için sabit kaldı.

1 Ocak'tan itibaren geçerli tarifeler belirlendi; ocak ayında elektriğe zam var mı?

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) faaliyet bazlı, nihai ve yeşil tarife tabloları Resmi Gazete'nin bugünkü mükerrer sayısında yayımlandı. 1 Ocak'tan itibaren geçerli olan elektrik tarifesi mesken aboneleri, ticarethane ve sanayi aboneleri için sabit kaldı.

İlk kademede bulunan mesken abonelerinin tarifesinde kilovatsaat başı fiyat 134,1070 kuruş, yüksek kademede yer alanların tarifesinde ise kilovatsaat başı fiyat 199,1154 kuruş olan rakamlarda değişikliğe gidilmedi.

İlk kademede yer alan ticarethane abonelerinin tarifesinde elektriğin kilovatsaat fiyatı 279,0395 kuruş, yüksek kademedeki kilovatsaat fiyat da 370,6589 kuruş olarak sabit kaldı.

Alçak gerilim sanayi abonelerinin elektrik tarifesinde kilovatsaat fiyatının da 370,1826 kuruş olması kararlaştırıldı.

Öte yandan, yeşil tarifede kilovatsaat fiyatı 312,4942 kuruş olarak belirlendi.

(AA)

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