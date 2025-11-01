FİNANS

1 saatlik turun bedeli 14 bin TL! 'Yer bulamıyorsun' Bu fiyatın aşağısında da yok, sabah erkenden başlıyor

Turistik merkezlerin gözdelerinden biri olan Kapadokya'da balon fiyatlarının yüksek olması gündem oldu. Dolar ve Euro üzerinden ücretlendirilmesi nedeniyle vatandaşlar balona binmekten geri kalırken geçen yıl çekilen bir video yeniden gündem oldu.

Ezgi Sivritepe

Kapadokya'nın en görkemli aktivitelerinden biri olan balon turunun fiyatları yeniden gündem oldu. Döviz üzerinden ücretlendiren balon turları yerli turistin cebini yakıyor. Sabahın ilk ışıklarında, pilotların kontrollerinin ardından havalanan onlarca balon, turistlerle birlikte Göreme beldesi ile Avanos ilçesine bağlı Çavuşin köyü arasındaki kalkış alanlarından peş peşe gökyüzüne yükseliyor.

Kapadokya bölgesinde, 1 saatlik sıcak hava balonu turu ise fahiş fiyatlardan başlıyor. Bölgede birçok firmanın misafirlerine sunduğu turlar 300 euroya çıktı.

SADECE FOTOĞRAF ÇEKİYORLAR

Türk lirası ile 14.544 TL'yi bulan fiyatlar karşısında balon turuna yabancı turistler çıkarken, yerli ziyaretçiler uzaktan izleyip fotoğraf çekmekle yetiniyor.
Geçen yıl balon firmasının yetkilisi ile bir vatandaşın ücretler üzerinden yaşadıkları diyalog yeniden gündem oldu. "Abi senin balonlar ne kadar" diye soran vatandaş, balon işletmecisinden "250 eurodan aşağıya kolay kolay bulamıyorsun" yanıtını almıştı.

Biletlerin karaborsadan 350-400 eurodan satıldığını söyleyen işletmeci, "Uçmadığında paslanıyor bir gün geriye o zaman açık artırma gibi oluyor" dedi.

YER BULAMIYORSUN

Balonla uçmanın toplamda 50 dakika ile 1 saat arasında değiştiğini söyleyen işletmeci, "20-25 kişi binebiliyor, baloncularla konuşman lazım. Balonlarda yer bulamıyorsun" ifadelerini kullandı.

Anahtar Kelimeler:
Kapadokya sıcak hava balonu
