FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. 1 Temmuz itibarıyla 827 lira oldu! İşte karşılıksız devlet yardımları!

1 Temmuz itibarıyla 827 lira oldu! İşte karşılıksız devlet yardımları!

27.07.2021 10:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Devlet tarafından ihtiyaç sahiplerine sunulan karşılıksız destekler her dönemde artıyor. Çoğu kişinin bilmediği bu yardımlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları aracılığıyla sağlanıyor. Üstüne üstlük destekler temmuz ayından itibaren yükseldi.

1 Temmuz itibarıyla 827 lira oldu! İşte karşılıksız devlet yardımları!

Sadece Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı ile başvuru yapılabilen ödemeler için ‘Alo 144 Sosyal Yardım Hattı’ndan ve sosyal yardımlaşma vakıflarından detaylı bilgi alınıyor. İşte ihtiyaç sahipleri için önemli olan 10 destek...

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Dünyanın bir ucundan bile görmek için geliyorlar!Dünyanın bir ucundan bile görmek için geliyorlar!
PARTNERPareolu önlem!Pareolu önlem!
Kamu işçilerine ne kadar zam yapılacak?Kamu işçilerine ne kadar zam yapılacak?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Vakaların yüzde 95'ten fazlası aşısız olanlar

Vakaların yüzde 95'ten fazlası aşısız olanlar

İddialı başlayan dizi reytinglere yenildi! Ünlü oyunculardan veda mesajları

İddialı başlayan dizi reytinglere yenildi! Ünlü oyunculardan veda mesajları

Ömür boyu garantisi veriyor, tüm dünyadan sipariş yağıyor

Ömür boyu garantisi veriyor, tüm dünyadan sipariş yağıyor

Trabzon'da otel işletmecileri aşı yaptıranlara konaklamada indirim uygulayacak

Trabzon'da otel işletmecileri aşı yaptıranlara konaklamada indirim uygulayacak

Karar Resmi Gazete'de! Çalışma süreleri değişti!

Karar Resmi Gazete'de! Çalışma süreleri değişti!

Gıda satın alırken buna mutlaka dikkat edin!

Gıda satın alırken buna mutlaka dikkat edin!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Emeklinin gözü 2 Ağustos'ta... 355 TL zam!

Emeklinin gözü 2 Ağustos'ta... 355 TL zam!

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Tartışma başladı: Kurt döküyor!

Tartışma başladı: Kurt döküyor!

Artık o araçları satın alan olmuyor!

Artık o araçları satın alan olmuyor!

Burası ne Ege ne de Akdeniz!

Burası ne Ege ne de Akdeniz!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.