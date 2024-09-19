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10'ar 10'ar düşecek! Mehmet Şimşek enflasyon için rakam verdi: Eylül'de...

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Kıdemli Finans Editörü
19.09.2024 14:45
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Enflasyonda düşüş ekonomi yönetiminin birinci gündem maddesi olmaya devam ederken Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten dikkat çeken bir mesaj geldi! Enflasyonda sert düşüş beklentisi ile Eylül ayında gelmesi beklenen rakamı açıklayan Bakan Şimşek, "Bu ay enflasyon 40’lı rakamlara inecek" açıklamasında bulundu.

10'ar 10'ar düşecek! Mehmet Şimşek enflasyon için rakam verdi: Eylül'de...

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İstanbul'da düzenlenen Global Liderler Zirvesi'nde video mesajla önemli açıklamalarda bulundu. Ağustos ayındaki gelişmeyle birlikte yıllık enflasyon bir önceki aya kıyasla 9,81 puan azalarak yüzde 51,97 düzeyinde gerçekleşmişti. Bakan Şimşek, enflasyonun Eylül ayı verileriyle birlikte yüzde 40 seviyelerine ineceğini belirtti ve Türkiye ekonomisi için kritik mesajlar verdi.

Şimşek, konuşmasında enflasyonla mücadelenin Orta Vadeli Program’ın (OVP) en önemli önceliklerinden biri olduğunu vurguladı. Bu yılı yüzde 41,5 enflasyon oranıyla kapatmayı öngördüklerini dile getiren Bakan, belirlenen hedeflerin gerçekçi olduğunu ve bu hedeflere ulaşacaklarına inandıklarını söyledi. Enflasyonun düşmesinin Türkiye’nin uzun vadeli büyüme potansiyelini hızlandıracağını ifade eden Şimşek, "Enflasyonla büyüme arasında kısa dönemde etkileşim var ama orta ve uzun vadede tek haneli enflasyon, büyümeyi hızlandıracak" dedi.

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BÜTÇE DİSİPLİNİ VE REZERV ARTIŞI

Bütçe açığı konusunda da değerlendirmelerde bulunan Şimşek, bu yılın bütçe açığının geçen yıla kıyasla daha düşük olacağını belirtti. Merkez Bankası'nın enflasyonu düşürme çabalarına yardımcı olmak amacıyla bütçe disiplini sağladıklarını kaydetti. Ayrıca, net rezervlerdeki artışın dikkat çekici olduğunu vurgulayan Bakan Şimşek, son bir yılda 78 milyar dolarlık bir rezerv artışı yaşandığını ve bu artışın güven ortamının bir yansıması olduğunu belirtti.

REFORMLAR VE DEZENFLASYON SÜRECİ

Türkiye’de dezenflasyon sürecinin refahı kalıcı olarak artıracağını ifade eden Bakan Şimşek, iki yıllık bir sürecin sonunda bu ekonomik programı başarıyla tamamlayacaklarına inandıklarını söyledi. Kredilerde yaşanan aşırı ısınmanın yavaşladığını belirten Şimşek, Türkiye’nin artık dış finansmana daha ucuza ve uzun vadeli erişebildiğini ve bu hedef doğrultusunda çalışmaya devam ettiklerini aktardı. Ayrıca, reformların Meclis'in desteğiyle hızlandırılacağını da sözlerine ekledi.

Şimşek, geçiş döneminde bazı zorluklar yaşanacağını ancak bunların olağan olduğunu dile getirerek, "Bu ay enflasyon 40’lı rakamlara inecek" diyerek enflasyonda iyileşme sinyalleri verdi.

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Mehmet Şimşek
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