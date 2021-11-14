10 ay boyu karşılıksız 2.840 TL destek! İşsiz vatandaşlar dikkat...

Vatandaşlar işten çıkarılmaları halinde işsizlik maaşı için başvuruda bulunabiliyor. Ancak ödemeyi PTT'den alabilmek için 30 gün içerisinde müracaat edilmesi gerekmekte. İşte 10 ay boyu verilen karşılıksız destek ve şartları...

İŞTEN ÇIKARILANLARA 10 AY BOYU DESTEK!

Özellikle pandemi döneminde kendi isteği dışında işsiz kalanlara 10 ay boyunca aylık 2.840 TL ödenmekte. Bu süre de miktar çalışılan gün sayısı, alınan maaş miktarı gibi detaylara bağlı olarak değişim göstermekte. İşsizlik maaşı başvuruları İŞKUR üzerinden yapılabilmekte ve sigortalılık geçmişinden durum incelenmekte.

Verilen işsizlik maaşı geri ödemesiz yani karşılıksız olarak ödeniyor ve işsiz kalınan süre boyunca ekonomik olarak rahat etmeleri hedefleniyor. Kendi istediği dışında işten çıkarılmasının yanı sıra başka şartlar da isteniyor.

Ödemeyi PTT'den alabilmek için 30 gün içerisinde müracaat etmeyi de unutmamak gerekiyor.

İŞSİZLİK MAAŞI ŞARTLARI NELER?

Kendi istek ve kusuru haricinde işsiz kalmak,

Hizmet akdinin feshinden önceki son üç yıl içinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödemiş olmak,

Hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün hizmet akdine tabi olmak,

Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine şahsen veya elektronik ortamda başvurmak.

BAŞVURU NEREDEN YAPILIYOR?

Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine başvurmak gerekiyor. Başvuru, İŞKUR birimine şahsen gelerek veya elektronik ortamda www.iskur.gov.tr adresinden yapılabiliyor.



