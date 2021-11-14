FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. 10 ay boyu karşılıksız 2.840 TL destek! İşsiz vatandaşlar dikkat...

10 ay boyu karşılıksız 2.840 TL destek! İşsiz vatandaşlar dikkat...

14.11.2021 17:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Daha önce sigortalı olarak çalışan fakat istemediği halde işten çıkarılan vatandaşlar işsizlik maaşı için başvuruda bulunabiliyor. Ödeme için ise bazı koşulların yerine getirilmiş olması gerekiyor. Ayrıca PTT'den alabilmek için 30 gün içerisinde müracaat edilmesi de gerekmekte. İşte işsiz vatandaşlara verilen 10 ay boyu karşılıksız 2.840 TL desteğin detayları...

10 ay boyu karşılıksız 2.840 TL destek! İşsiz vatandaşlar dikkat...

Vatandaşlar işten çıkarılmaları halinde işsizlik maaşı için başvuruda bulunabiliyor. Ancak ödemeyi PTT'den alabilmek için 30 gün içerisinde müracaat edilmesi gerekmekte. İşte 10 ay boyu verilen karşılıksız destek ve şartları...

İŞTEN ÇIKARILANLARA 10 AY BOYU DESTEK!

Özellikle pandemi döneminde kendi isteği dışında işsiz kalanlara 10 ay boyunca aylık 2.840 TL ödenmekte. Bu süre de miktar çalışılan gün sayısı, alınan maaş miktarı gibi detaylara bağlı olarak değişim göstermekte. İşsizlik maaşı başvuruları İŞKUR üzerinden yapılabilmekte ve sigortalılık geçmişinden durum incelenmekte.

Verilen işsizlik maaşı geri ödemesiz yani karşılıksız olarak ödeniyor ve işsiz kalınan süre boyunca ekonomik olarak rahat etmeleri hedefleniyor. Kendi istediği dışında işten çıkarılmasının yanı sıra başka şartlar da isteniyor.

Ödemeyi PTT'den alabilmek için 30 gün içerisinde müracaat etmeyi de unutmamak gerekiyor.

İŞSİZLİK MAAŞI ŞARTLARI NELER?

Kendi istek ve kusuru haricinde işsiz kalmak,
Hizmet akdinin feshinden önceki son üç yıl içinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödemiş olmak,
Hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün hizmet akdine tabi olmak,
Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine şahsen veya elektronik ortamda başvurmak.

BAŞVURU NEREDEN YAPILIYOR?

Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine başvurmak gerekiyor. Başvuru, İŞKUR birimine şahsen gelerek veya elektronik ortamda www.iskur.gov.tr adresinden yapılabiliyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Pazarda korkunç anlar! Bıçaklandı, tekme ve yumruklarla dövüldüPazarda korkunç anlar! Bıçaklandı, tekme ve yumruklarla dövüldü
PARTNER İki kez evlenmişti! İşte ünlü şarkıcının kızı İki kez evlenmişti! İşte ünlü şarkıcının kızı
Devletten 750 TL destek! 2022'ye kadar başvuru mümkün...Devletten 750 TL destek! 2022'ye kadar başvuru mümkün...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Doğal gazın fiyatı arttı, sobaya dönüş başladı

Doğal gazın fiyatı arttı, sobaya dönüş başladı

İstanbul'da sevgililere taciz ve saldırı

İstanbul'da sevgililere taciz ve saldırı

Dövizle borçlananlar dikkat!

Dövizle borçlananlar dikkat!

İkinci el otomobilde tercih edilen ilk 10 marka belli oldu! En çok o model rağbet gördü

İkinci el otomobilde tercih edilen ilk 10 marka belli oldu! En çok o model rağbet gördü

Dolar yükselişte! İşte ilk rakamlar...

Dolar yükselişte! İşte ilk rakamlar...

Altın fiyatlarında son durum

Altın fiyatlarında son durum

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Sizi bulutların üzerinde hissettirecek aşırı yumuşak nevresim takımları

Sizi bulutların üzerinde hissettirecek aşırı yumuşak nevresim takımları

Yıl sonunda dolar ne kadar olacak?

Yıl sonunda dolar ne kadar olacak?

Sinek kaydı tıraş için tahriş etmeyen, en iyi tıraş bıçağı çeşitleri

Sinek kaydı tıraş için tahriş etmeyen, en iyi tıraş bıçağı çeşitleri

İkinci el otomobillerin fiyatları düşebilir

İkinci el otomobillerin fiyatları düşebilir

2022 kıdem tazminatı ne kadar olacak?

2022 kıdem tazminatı ne kadar olacak?

Türk-İş'ten 'asgari ücret' açıklaması

Türk-İş'ten 'asgari ücret' açıklaması

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.