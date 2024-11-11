FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. 10 ayda yüzde 111 arttı! Kredi kartı çukuruna düşen düşene...

10 ayda yüzde 111 arttı! Kredi kartı çukuruna düşen düşene...

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
11.11.2024 07:39
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yüksek faiz ve satın alma gücündeki kayıp kredi kartlarına olan talebi artırdı. Taşıt, konut, ihtiyaç kredilerinde yoğunluk görülmezken bireysel kredilerde takibe düşen sayısı artmaya başladı. 2024 yılının ilk 10 ayında takibe düşenlerin oranı yüzde 111 artarken kredi kartı borçları yüzde 200 yükseldi.

10 ayda yüzde 111 arttı! Kredi kartı çukuruna düşen düşene...

Kredi kartı konusu uzun bir dönemdir gündemdeydi. Yüksek faizler, maaşın enflasyon karşısında erimesi, alım gücünde yaşanan kayıp vatandaşlar kredi kartlarına yönlendirdi. 2024 yılının ilk 10 ayına bakıldığında bireysel kredi kartı kullanımı yüzde 111 artarken 30 milyar TL’den fazla alacağı takibe düşürdü. Bireysel kredi kartlarındaki takipteki alacakların yüzde 65,2’si, kurumsal kredi kartlarında yüzde 49,9’u son 10 ayda takibe düşenlerden geldi.

iStock-903663312

Ekonomim'den İbrahim Ekinci Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun verilerinden yaptığı derlemeye göre, 5 Ocak ile 1 Kasım arasında takibe düşenler sayısı toplam takibe düşenlerden daha fazla oldu.

Bireysel kredi kartlarında, toplam takibe düşen alacakların yüzde 65,2’si bu yıl ilk 10 ayda takibe düşenlerden oluşuyor. 5 Ocak itibarıyla bireysel kredi kartlarında toplam takibe düşen alacak miktarı 16 milyar iken, 1 Kasım’da bu rakam 46 milyar 133 milyon lira. Dolayısıyla toplamın 3’te 2’si bu yılın ilk 10 ayında gerçekleşmiş görünüyor

iStock-1253871429

TİCARİDE TAKİP ORANI DÜŞÜK

Takibe düşen “ticari ve diğer” kredilerin bakiyesi 5 Ocak’ta 145 milyar 864 milyon lira. 1 Kasım’da bu rakam 179 milyar 943 milyon lira. Yani, toplamın yüzde 18,9’u bu yılın ilk 10 ayında takibe düşenlerden oluşuyor. 5 Ocak itibarıyla takipteki KOBİ kredilerinin bakiyesi 57 milyar 123 milyon lira iken 1 Kasım’da bu rakam 77 milyar 978 milyon lira. Buna göre takipteki alacakların yüzde 26.7’si bu on ayda takibe düşen kısımdan geliyor. Toplam takipteki alacaklar, sektör olarak 274 milyar 621 milyon lira gözüküyor. Bunun yüzde 30,1’i, yani 82 milyar 637 milyon lirası son 10 ayda takibe düşenlerden oluşuyor. Sektörde takipteki alacakların nakdi kredilere oranı yüzde 1.71 gözüküyor. Bu oran oldukça düşük. Ancak son 10 ayın verileri bozulmanın hızlandığını gösteriyor.

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
kredi kartı
En Çok Okunan Haberler
Hamas görüntüleri yayımladı! İsrail askerleri böyle vuruldu...

Hamas görüntüleri yayımladı! İsrail askerleri böyle vuruldu...

Yurdun bahçesinde cesedi bulundu! Acılı babanın sözleri yürek burktu: 'Şakalaştık ve konuştuğumuzda bir sıkıntısı yoktu'

Yurdun bahçesinde cesedi bulundu! Acılı babanın sözleri yürek burktu: 'Şakalaştık ve konuştuğumuzda bir sıkıntısı yoktu'

Merkez Bankası'nın son faiz kararı sonrası 1 milyon liranın aylık getirisi değişti!

Merkez Bankası'nın son faiz kararı sonrası 1 milyon liranın aylık getirisi değişti!

Üniversite öğrencisi okurken patron oldu! 'Satışlar iyi'

Üniversite öğrencisi okurken patron oldu! 'Satışlar iyi'

Nobel ödüllü profesör Türk ekonomisinin nasıl düzeleceğini açıkladı!

Nobel ödüllü profesör Türk ekonomisinin nasıl düzeleceğini açıkladı!

'Altından daha fazla kazandırıyor' Onun kadar tercih edilmese de...

'Altından daha fazla kazandırıyor' Onun kadar tercih edilmese de...

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Ömürlük yatırım! Columbia montlarda 5000 TL'ye varan indirim

Ömürlük yatırım! Columbia montlarda 5000 TL'ye varan indirim

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Adidas Terrex ayakkabılarda Gülümseten Kasım indirimleri

Adidas Terrex ayakkabılarda Gülümseten Kasım indirimleri

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.