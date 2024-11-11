10 ayda yüzde 111 arttı! Kredi kartı çukuruna düşen düşene...

Kredi kartı konusu uzun bir dönemdir gündemdeydi. Yüksek faizler, maaşın enflasyon karşısında erimesi, alım gücünde yaşanan kayıp vatandaşlar kredi kartlarına yönlendirdi. 2024 yılının ilk 10 ayına bakıldığında bireysel kredi kartı kullanımı yüzde 111 artarken 30 milyar TL’den fazla alacağı takibe düşürdü. Bireysel kredi kartlarındaki takipteki alacakların yüzde 65,2’si, kurumsal kredi kartlarında yüzde 49,9’u son 10 ayda takibe düşenlerden geldi.

Ekonomim'den İbrahim Ekinci Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun verilerinden yaptığı derlemeye göre, 5 Ocak ile 1 Kasım arasında takibe düşenler sayısı toplam takibe düşenlerden daha fazla oldu.

Bireysel kredi kartlarında, toplam takibe düşen alacakların yüzde 65,2’si bu yıl ilk 10 ayda takibe düşenlerden oluşuyor. 5 Ocak itibarıyla bireysel kredi kartlarında toplam takibe düşen alacak miktarı 16 milyar iken, 1 Kasım’da bu rakam 46 milyar 133 milyon lira. Dolayısıyla toplamın 3’te 2’si bu yılın ilk 10 ayında gerçekleşmiş görünüyor

TİCARİDE TAKİP ORANI DÜŞÜK

Takibe düşen “ticari ve diğer” kredilerin bakiyesi 5 Ocak’ta 145 milyar 864 milyon lira. 1 Kasım’da bu rakam 179 milyar 943 milyon lira. Yani, toplamın yüzde 18,9’u bu yılın ilk 10 ayında takibe düşenlerden oluşuyor. 5 Ocak itibarıyla takipteki KOBİ kredilerinin bakiyesi 57 milyar 123 milyon lira iken 1 Kasım’da bu rakam 77 milyar 978 milyon lira. Buna göre takipteki alacakların yüzde 26.7’si bu on ayda takibe düşen kısımdan geliyor. Toplam takipteki alacaklar, sektör olarak 274 milyar 621 milyon lira gözüküyor. Bunun yüzde 30,1’i, yani 82 milyar 637 milyon lirası son 10 ayda takibe düşenlerden oluşuyor. Sektörde takipteki alacakların nakdi kredilere oranı yüzde 1.71 gözüküyor. Bu oran oldukça düşük. Ancak son 10 ayın verileri bozulmanın hızlandığını gösteriyor.