10 bin dolar maaş var! Stajyer bile 3 bin dolar alıyor... Mühendis, öğretmen mesleği bırakıp ona yöneliyor

Popüler meslekler algısı değişen dünya ile birlikte farklılaşmaya başladı. Popüler bir meslek dendiğinde ilk akla gelen doktorluk pilotluk veya mühendislik oluyordu ama artık devir değişti. TV programları ve yüksek kazancıyla popüler hale gelen aşçılık için üniversitelerin gastronomi bölümlerine ilgi arttı. Bazıları ise üniversite yerine aşçılık eğitimi veren akademilerde eğitim almayı tercih ediyor. İşte aşçılık mesleğinde konuşulan maaş rakamları ve o ilginin asıl nedeni...

ARALARINDA MÜHENDİS VE ÖĞRETMEN BİLE VAR

Show Haber'de yer alan habere göre, mikrofon uzatılan bir kişi "Yapmıyorum grafikerliği çünkü benim asıl mesleğim aşçılıkmış" derken bir başkası da "Hayallerimin peşinde koşuyorum şu an" ifadelerini kullandı. Eğitim alan bir başka kişi de "ODTÜ elektrik elektronik mühendisliğinde okuyordum. Türkiye 252'ncisi olarak girmiştim" ifadelerini kullandı. Aşçılık akademisi yöneticisi Semi Çiloğulları "Öğretmen olanlar, mühendis olanlar, yargı mensubu arkadaşlarımız bile oluyor" dedi.

"SON 5-6 SENEDİR ÇOK FAZLA ARTTI"

İkonlaşan ünlü isimleriyle, yüksek maaş vaadiyle ve televizyon programlarıyla aşçılık son dönemin en popüler meslekleri arasına girdi. Eğitmen şef Cemal Erbaş "Özellikle son 5-6 senedir çok fazla arttı" derken Çiloğulları ise "Yarışma programları olsun, sinema dizi gibi mecralarda ön plana çıkmaları bu

mesleklerin..." şeklinde konuştu.

BAŞLANGIÇ MAAŞI 3 BİN DOLAR, KIDEMLİ OLANLAR 10 BİN DOLAR KAZANIYOR

Gastronomi özellikle dünyanın kapılarını ardına kadar açmasıyla da dikkat çekiyor. Çünkü birçok ülkede iş bulmanın en kolay yollarından biri bu meslek. Başlangıç maaşları bile fena değil; 3 bin dolar. Çiloğulları "Yurt dışında kalan arkadaşlarımız 3 bin dolar ile 5 bin dolar - 6 bin dolar arası aylık bir gelirleri olup devam edebilmekteler" dedi. Daha da kıdemli olanların 8 bin dolar - 10 bin dolar arasında maaş kazandığı belirtildi.

Hemen her meslekten iyi bir şef olmak için yola çıkanları görmek mümkün. Biri 11 senedir inşaat mühendisi olduğunu söylerken bu mesleğe yönelme sebebini ise "Oldukça rahatlatıcı" diyerek anlattı. Bir başkası da "5 yıl özel sektörde çalıştım ben memur olarak" dedi. Öğrenciler bu sektörün bitmeyecek bir sektör olduğunu düşündüklerini de belirtti.

Gastronomi öğrencileri ilk önce bıçağın nasıl kullanılacağını öğreniyorlar, ardından ilk aldıkları tarif ise çorba oluyor. Eğitmen şef Cemal Erbaş "Kuzu tandırımızı nasıl yapıyoruz, Avrupalılar şatobiryanı nasıl yapıyor, uzakdoğulular etleri nasıl tüketiyor... İç pilavımızı da anlatıyoruz, Avrupa'dan risottoyu da anlatıyoruz" dedi.

"NEREDEYSE TIPLA AYNI PUANDA DEDİLER"

Üniversitelerin gastronomi bölümlerinin puanları da son yıllarda tavan yaptı. Ancak üniversite sınavına girmeden aşçılık akademilerinin mutfağından geçip sertifika alarak kendi yolunu çizmek isteyenlerin de sayısı hayli fazla. Erbaş "Neredeyse tıpla aynı puanda dediler gastronomi bölümlerine öğrenci alacaklar yani o noktaya kadar ilerledi" derken Çiloğulları "Önü açık bir meslek, tamamen kendilerini geliştirmekle doğru orantılı" ifadelerini kullandı.