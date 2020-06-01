FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. 10 bin lira maaşla çalıştıracak çoban bulamıyorlar

10 bin lira maaşla çalıştıracak çoban bulamıyorlar

EKONOMİ HABERLERİ  | 01.06.2020 11:44 | Son Güncelleme

Siirt’te tarım ve hayvancılıkla geçimini sağlayan Hakim Gezen adlı vatandaş, 10 bin lira maaşla çalıştırılacak çoban bulamadıklarını söyledi.

Siirt’te köylerde tarım ve hayvancılıkla uğraşmak istemeyen gençler nedeniyle hayvanlarını yaylalarda otlatacak çoban bulamayan vatandaşlar, 10 bin lira maaşla çalıştıracak çoban arıyor. Zor bir meslek olduğu için bu işi yapacak insan bulamadıklarını söyleyen sürü sahibi Hakim Gezen, 6 ay boyunca hayvanları yaylada otlatacak vatandaş bulamadıkları için geçici çözüm olarak kendileri çobanlık yapmaya başladığını söyledi.

'ZOR BİR İŞ, BİR MESLEK OLSAYDI BU İŞİ BENDE YAPMAZDIM'

Yorucu ve meşakkatli bir iş olduğu için kimsenin bu işi tercih etmediğini belirten Gezen, “Yazın sıcaklar olduğu zaman yaylaya çıkıyoruz. Peynir, süt üretiyoruz. Yaklaşık bin tane hayvanlarımız var. Çoban tutuyoruz 10 bin TL veriyoruz gelen yok. O kadar zor bir meslek ki kimse gelmiyor. Gelen bir hafta kalıyor gidiyor o kadar zor bir meslek olduğu için. Herkes yapamıyor bu işi. Çok zor bir iş, bir meslek olsaydı bu işi bende yapmazdım. Başka çaremiz yok yani” dedi

KAYNAK:İHA

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
'Yeni normal' başladı! İşte 1 Haziran itibarıyla kalkan yasaklar 'Yeni normal' başladı! İşte 1 Haziran itibarıyla kalkan yasaklar
Hazırlıklar tamamlandıHazırlıklar tamamlandı
İş kuranlara müjde! KOSGEB'den 60.000 TL'lik destek!İş kuranlara müjde! KOSGEB'den 60.000 TL'lik destek!
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Gizemli hayırsever kadın mahallelinin veresiye borcunu kapattı!

Gizemli hayırsever kadın mahallelinin veresiye borcunu kapattı!

'Yeni normal' başladı! İşte 1 Haziran itibarıyla kalkan yasaklar

'Yeni normal' başladı! İşte 1 Haziran itibarıyla kalkan yasaklar

Kamu bankalarından yeni kredi paketi

Kamu bankalarından yeni kredi paketi

Yeni bir döneme geçiyoruz

Yeni bir döneme geçiyoruz

Gram ve çeyrek altın ne kadar oldu?

Gram ve çeyrek altın ne kadar oldu?

Dolar yeni haftaya nasıl başladı?

Dolar yeni haftaya nasıl başladı?

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Müjde! Eğer SGK girişiniz bu tarihten önceyse erken emekli olacak ve yüksek emekli maaşı alacaksınız!

Müjde! Eğer SGK girişiniz bu tarihten önceyse erken emekli olacak ve yüksek emekli maaşı alacaksınız!

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Kamuda mesai saatleri düzenlemesi

Kamuda mesai saatleri düzenlemesi

Milyonlarca vatandaş o vergi için ödediği paraları iade alabilecek!

Milyonlarca vatandaş o vergi için ödediği paraları iade alabilecek!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Gram altın ne kadar oldu?

Gram altın ne kadar oldu?

Bakan Selçuk açıkladı: İşsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemeleri bugün başlıyor

Bakan Selçuk açıkladı: İşsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemeleri bugün başlıyor

Bakan Varank: Son iki çeyrekte güçlü toparlanma bekliyoruz

Bakan Varank: Son iki çeyrekte güçlü toparlanma bekliyoruz

Kapalıçarşı'da esnaf son hazırlıklarını tamamladı

Hazırlıklar tamamlandı

Kurumlar vergisi beyannamesi için bugün son gün

Bugün son gün! İndirimi kaçırmayın

Kamu bankalarından yeni kredi paketi (Konut, otomobil, tatil kredisi oranları) İşte örnek ödeme tablosu

Kamu bankalarından yeni kredi paketi

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.