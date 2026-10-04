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Biri 592 TL, biri 90 TL: Satın alırken tercihi etkiledi, fiyat arttı

Araç satın alacaklar için yakıt maliyetleri tercih sırasında önemli bir kriter olurken buna göre talep de değişmeye başlıyor. Benzinli araçta 100 km'lik yolun maliyeti 592 TL'ye yaklaşırken dizelde 570 TL, LPG'de ise 371 TL'ye çıktığı hesaplandı. Buna karşın elektrikli otomobilde bu tutarın ev tipi şarjla 60-90 TL'de kaldığı öğrenildi. Aradaki bu fark ikinci el piyasasında talebi elektrikliye kaydırırken kimi modellerin fiyatlarında son üç ayda yüzde 20'ye varan artış olduğu kaydedildi.

Biri 592 TL, biri 90 TL: Satın alırken tercihi etkiledi, fiyat arttı
Hande Dağ

Akaryakıtta yaşanan zamlar otomobil tercihlerinde de etkili olmaya devam ederken son dönemde tercihlerde elektrikli araçların ağırlığını artırmaya başladı.

Biri 592 TL, biri 90 TL: Satın alırken tercihi etkiledi, fiyat arttı 1

YAKIT TÜRLERİNE GÖRE MALİYETLER

Türkiye Gazetesi'nden Kaan Zenginli'nin haberine göre; ortalama tüketim değerleri üzerinden yapılan hesaplamada 100 kilometrede benzinli bir otomobil yaklaşık 592 TL, dizel 570 TL, LPG’li otomobil ise 371 TL’lik yakıt tüketirken, elektrikli bir otomobil ev tipi şarj kullanıldığında yaklaşık 60-90 TL’lik enerji maliyetiyle aynı mesafeyi katedebiliyor. Bu aradaki söz konusu fark ise yıllık kullanımda hesaplandığında daha da belirgin hale geliyor.

Biri 592 TL, biri 90 TL: Satın alırken tercihi etkiledi, fiyat arttı 2

Ayda 1000 kilometre yol yapan bir sürücü için elektrikli otomobilin ev tipi şarjla enerji maliyeti yaklaşık 600-900 TL seviyesinde kaldığı hesaplanırken benzinli araçta ise bu tutarın yaklaşık 5 bin 920 TL’ye, dizelde 5 bin 700 TL’ye, LPG’li araçta da 3 bin 710 TL’ye çıktığı aktarıldı. Dolayısıyla elektrikli otomobillerin yüksek kilometre yapanlar bakımından sağladığı maliyet farkı daha görünür hale geliyor.

Biri 592 TL, biri 90 TL: Satın alırken tercihi etkiledi, fiyat arttı 3

YÜZDE 20'YE VARAN ARTIŞ

Maliyetteki bu farkın elektrikli araçlara olan talebi ikinci el piyasasında daha da artırdığı kaydedildi. İkinci el otomobil piyasasının genelinde son dönemlerde fiyat hareketlerinin sınırlı kaldığı ancak elektrikli modellerde talebin daha hızlı yükselmesinin fiyatlara yansıdığı belirtildi. Her ne kadar piyasadaki model ve donanım farklılıklarına göre durum değişse de bazı elektrikli otomobillerin ikinci el fiyatlarında son üç ayda yaklaşık yüzde 20'ye varan artışların görüldüğünün belirtildiği aktarıldı.

Biri 592 TL, biri 90 TL: Satın alırken tercihi etkiledi, fiyat arttı 4

"ARTIK YALNIZCA SATIN ALMA FİYATINA DEĞİL, KULLANIM MALİYETİNE DE BAKILIYOR"

İstanbul’da ikinci el otomobil ticareti yapan galerici Serkan Biçer'in, tüketicilerin artık sadece satın alma fiyatına değil, aracın kullanım maliyetine de baktığını belirtip elektrikli araçlarda özellikle evden şarj imkânının talebi artırdığını ifade ettiği kaydedildi. Galerici Mehmet Kaya'nın ise elektrikli otomobillerin ikinci el satışlarında ağırlığının arttığını belirtip özellikle şehir içinde kullanılan, yeterli menzile sahip ve şarj imkânı bulunan modellerin daha hızlı alıcı bulduğunu söylediği aktarıldı.

Biri 592 TL, biri 90 TL: Satın alırken tercihi etkiledi, fiyat arttı 5

Öte yandan sektörde, akaryakıt fiyatlarındaki yüksek seyrin korunması durumunda elektrikli otomobillerin toplam ikinci el pazarındaki payının da artacağının değerlendirildiği vurgulandı. Bu noktada şarj imkanı da önemli bir kriter. Özellikle evinde ya da iş yerinde şarj imkanı olan tüketiciler için yakıt giderindeki farkın, elektrikli otomobil satın alma kararında giderek daha belirleyici bir kriter haline geldiği işaret edildi.

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AKARYAKIT FİYATLARI Tümü  
Akaryakıt
Satış
Motorin
95
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
84.63
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler)
46.28
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
67.63
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
49.39
Gazyağı
94.73
Anahtar Kelimeler:
benzin LPG motorin elektrikli araç Dizel otomobil elektrikli araba elektrikli otomobil
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