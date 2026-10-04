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Motorin indirimi yolda: Tabela değişiyor! 4 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir akaryakıt fiyatları

Motorin indirimi son dakika! Akaryakıt fiyatlarında sürekli değişimler yaşanmaya devam ederken son olarak motorinde bir indirim beklentisi oluştu. İşte 4 Ekim 2026 Pazar İstanbul, Ankara, İzmir benzin fiyatı, motorin fiyatı, LPG fiyatı ve motorin indirimi...

Motorin indirimi yolda: Tabela değişiyor! 4 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir akaryakıt fiyatları
Hande Dağ

Motorin indirimi son dakika! Akaryakıt fiyatları Brent petrol fiyatlarındaki hareketle değişmeye devam ederken son olarak motorinde yeni bir indirim beklentisi daha oluştu. Peki, motorine ne kadar indirim bekleniyor? Benzin ve motorin fiyatları ne kadar oldu? Motorin fiyatı, benzin fiyatı ve LPG fiyatı 4 Ekim 2026 Pazar ne kadar? İşte motorin indirimi ve İstanbul, Ankara, İzmir 4 Ekim 2026 Pazar güncel akaryakıt fiyatları...

Motorin indirimi yolda: Tabela değişiyor! 4 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir akaryakıt fiyatları 1

MOTORİNE İNDİRİM BEKLENTİSİ

Motorinde 4,95 TL'lik indirim beklentisi oluştuğu öğrenildi. İndirimin salı gününden itibaren yansıması da beklentiler arasında.

Motorin indirimi yolda: Tabela değişiyor! 4 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir akaryakıt fiyatları 2

Gazeteci Olcay Aydilek sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Motorine büyük indirim... Salı günü 4,95 TL indirim bekleniyor." ifadelerini kullandı.

Motorin indirimi yolda: Tabela değişiyor! 4 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir akaryakıt fiyatları 3

Petros'un aktardığına göre de pazartesi gece (06.10.2026 saat 00.01'den) geçerli olacak şekilde motorine 4.95 TL indirim bekleniyor.

Motorin indirimi yolda: Tabela değişiyor! 4 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir akaryakıt fiyatları 4

BENZİN, MOTORİN GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI (4 EKİM 2026 PAZAR)

İşte il il güncel akaryakıt fiyatları...

Motorin indirimi yolda: Tabela değişiyor! 4 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir akaryakıt fiyatları 5

İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

AVRUPA YAKASI

Benzin: 84.60 TL
Motorin: 95.00 TL
LPG: 41.20 TL

ANADOLU YAKASI

Benzin: 84.50 TL
Motorin: 94.90 TL
LPG: 40.60 TL

ANKARA GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 85.60 TL
Motorin: 96.10 TL
LPG: 41.29 TL

İZMİR GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 85.90 TL
Motorin: 96.40 TL
LPG: 41.20 TL

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AKARYAKIT FİYATLARI Tümü  
Akaryakıt
Satış
Motorin
95
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
84.63
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler)
46.28
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
67.63
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
49.39
Gazyağı
94.73
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benzin LPG motorin Otogaz Akaryakıt Motorin fiyatları akaryakıt fiyatları benzin fiyatı lpg fiyatları motorin indirim
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