Motorin indirimi yolda: Tabela değişiyor! 4 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir akaryakıt fiyatları

Motorin indirimi son dakika! Akaryakıt fiyatları Brent petrol fiyatlarındaki hareketle değişmeye devam ederken son olarak motorinde yeni bir indirim beklentisi daha oluştu. Peki, motorine ne kadar indirim bekleniyor? Benzin ve motorin fiyatları ne kadar oldu? Motorin fiyatı, benzin fiyatı ve LPG fiyatı 4 Ekim 2026 Pazar ne kadar? İşte motorin indirimi ve İstanbul, Ankara, İzmir 4 Ekim 2026 Pazar güncel akaryakıt fiyatları...

MOTORİNE İNDİRİM BEKLENTİSİ

Motorinde 4,95 TL'lik indirim beklentisi oluştuğu öğrenildi. İndirimin salı gününden itibaren yansıması da beklentiler arasında.

Gazeteci Olcay Aydilek sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Motorine büyük indirim... Salı günü 4,95 TL indirim bekleniyor." ifadelerini kullandı.

Petros'un aktardığına göre de pazartesi gece (06.10.2026 saat 00.01'den) geçerli olacak şekilde motorine 4.95 TL indirim bekleniyor.

BENZİN, MOTORİN GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI (4 EKİM 2026 PAZAR)

İşte il il güncel akaryakıt fiyatları...

İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

AVRUPA YAKASI

Benzin: 84.60 TL

Motorin: 95.00 TL

LPG: 41.20 TL

ANADOLU YAKASI

Benzin: 84.50 TL

Motorin: 94.90 TL

LPG: 40.60 TL

ANKARA GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 85.60 TL

Motorin: 96.10 TL

LPG: 41.29 TL

İZMİR GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 85.90 TL

Motorin: 96.40 TL

LPG: 41.20 TL