10 bin TL deprem yardım desteği ne zaman, kimlere verilecek? 10 bin TL deprem yardım parası başvurusu nasıl yapılır? AFAD duyurdu

Deprem desteği ödemelerinden yararlanmak isteyen depremzede vatandaşlar 10 bin TL'lik ödemenin detaylarını sorgulamaya başladılar. Cumhurbaşkanı Erdoğan, hasar tespitinin ardından ailelerin hesaplarına 10 bin lira yardım yapılacağı bilgisini geçtiğimiz günlerde duyurmuştu. AFAD, 'Hane Başı Destek Ödemeleri'nin başladığını duyurarak 10 bin TL'lik ödemenin detaylarını paylaştı.

10 BİN TL DEPREM YARDIMI NE ZAMAN VERİLECEK?

Kahramanmaraş merkezli iki büyük deprem sonrası 10 ilde yardım çalışmaları devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoağan depremzedelere yapılacak yardımları duyurdu. Depremzedelere hane başı 10 bin TL yardım arası verileceğini duyurmuştu. AFAD'ın yaptığı duyuruya göre Hane Başı Destek Ödemeleri yapılmaya başlandı.

Ödemelerin AFAD, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü iş birliği ile verilecek.

10 BİN TL DEPREM PARASI BAŞVRUSU NASIL YAPILIR?

Depremzedeler için 10 bin TL destek ödemeleri e-Devlet'ten başvuru şartı aranmadan yapılacak. Destek ödemelerinin Ziraat Bankası'nda hesabı bulunan vatandaşların doğrudan hesabına, hesabı bulunmayanların ise TC kimlik numaralarına yapılacağı belirtildi.



