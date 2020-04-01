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10 bin TL Kredi başvurusu nasıl yapılır? Ziraat, Vakıfbank, Halk Bankası ihtiyaç kredisi

EKONOMİ HABERLERİ  | 01.04.2020 12:10 | Son Güncelleme

Koronavirüse karşı alınan ekonomik önemler kapsamında vatandaşın değerlendirebilmesi için 36 ay vade ve 6 ay ödeme ertelemeli 10 bin TL kredi paketi hazırlandı. Temel İhtiyaç Desteği adı verilen 10 bin TL kredi için başvurular bugünden itibaren Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halk Bankası’na yapılacak! Peki temel ihtiyaç kredisi başvurusu kimler yapabilir, başvuru şartları neler ve geri ödeme koşulları nasıl?

10 bin TL Kredi başvurusu nasıl yapılır? Ziraat, Vakıfbank, Halk Bankası ihtiyaç kredisi

Koronavirüs halk sağlığını tehdit etmesinin yanında vatandaşın cebini de zorluyor. Bunun için üç kamu bankası aracılığı ile Temel İhtiyaç Desteği başlığı altında vatandaşa 10 bin TL’lik bir ihtiyaç kredisi paketi hazırlandı. Peki Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halk Bankası’na 10 bin TL kredi başvurusu nasıl yapılır? Kimler başvurabilir, başvuru şartları nelerdir ve geri ödeme koşulları nasıl? İşte 10 bin TL kredi başvurusu ile ilgili detaylar...

NASIL BAŞVURULACAK?

Alınan sağlık tedbirleri kapsamında kredi başvurularının öncelikli olarak bankaların mobil uygulamaları veya internet şubeleri aracılığıyla yapılması gerekiyor.

ZİRAAT BANKASI’INA BAŞVURU İÇİN TIKLAYINIZ

HALK BANKASI’NA BAŞVURU İÇİN TIKLAYINIZ

Kredi başvularının toplanması sonrasında kredi kullandırılması uygun olarak değerlendirilen müşterilerin hesaplarına kredi tutarları aktarılacak olup müşteriler kredi tutarını ATM'lerden çekebilecek. Şu an Ziraat Bankası internet sitesinden başvuruları almaya başladı. Halk Bankası’na başvuru için de İnternet şubesine giriş yapmak gerekiyor. VakıfBank’ta internet sitesinde başvuru ekranını yayına aldı.

10 BİN TL KREDİ BAŞVURU ŞARTLARI

İhtiyaç kredisinden aylık hane halkı geliri 5 bin lira ve altında olan ücretliler, asgari ücretliler, emekliler, serbest meslek mensupları ve alt gelir grubundaki diğer bireyler yararlanacak.

GERİ ÖDEMELER NASIL?

Faizi yüzde 0,49 olan ihtiyaç kredisinin geri ödemeleri de kredinin alınmasından 6 ay sonra başlayacak. 30 ay devam edecek kredide 10 bin, 7 bin 500 ve 5 bin olmak üzere 3 seçenek bulunuyor. Hepsinin vade süresi 30 ay.

10 bin TL için: İlk 6 ay ödeme yok. Sonrasında 30 ay boyunca her ay 376 TL

7 bin 500 TL için ilk 6 ay geri ödeme yok. Sonrasında 30 ay boyunca her ay 282 TL

5 bin TL için ilk 6 ay geri ödeme yok. Sonrasında 30 ay boyunca her ay 188 TL

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