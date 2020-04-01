10 bin TL Kredi başvurusu nasıl yapılır? Ziraat, Vakıfbank, Halk Bankası ihtiyaç kredisi

Koronavirüs halk sağlığını tehdit etmesinin yanında vatandaşın cebini de zorluyor. Bunun için üç kamu bankası aracılığı ile Temel İhtiyaç Desteği başlığı altında vatandaşa 10 bin TL’lik bir ihtiyaç kredisi paketi hazırlandı. Peki Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halk Bankası’na 10 bin TL kredi başvurusu nasıl yapılır? Kimler başvurabilir, başvuru şartları nelerdir ve geri ödeme koşulları nasıl? İşte 10 bin TL kredi başvurusu ile ilgili detaylar...

NASIL BAŞVURULACAK?

Alınan sağlık tedbirleri kapsamında kredi başvurularının öncelikli olarak bankaların mobil uygulamaları veya internet şubeleri aracılığıyla yapılması gerekiyor.

ZİRAAT BANKASI’INA BAŞVURU İÇİN TIKLAYINIZ

HALK BANKASI’NA BAŞVURU İÇİN TIKLAYINIZ

Kredi başvularının toplanması sonrasında kredi kullandırılması uygun olarak değerlendirilen müşterilerin hesaplarına kredi tutarları aktarılacak olup müşteriler kredi tutarını ATM'lerden çekebilecek. Şu an Ziraat Bankası internet sitesinden başvuruları almaya başladı. Halk Bankası’na başvuru için de İnternet şubesine giriş yapmak gerekiyor. VakıfBank’ta internet sitesinde başvuru ekranını yayına aldı.