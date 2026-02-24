FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

"10 binli rakamlar bekleniyor" deyip tarih verdi! İslam Memiş'ten altın fiyatları uyarısı

Altın fiyatları bu hafta yükselişe geçerken uzmanlar 2026’yı “manipülasyon yılı” olarak nitelendirdi. Ons ve gram altındaki dalgalanmaların kısa vadede yatırımcıyı zorlayabileceğini vurgulayan finans analisti İslam Memiş, uzun vadeye odaklanmanın önemine dikkat çekti.

"10 binli rakamlar bekleniyor" deyip tarih verdi! İslam Memiş'ten altın fiyatları uyarısı
Mehmet Hazar Gönüllü

Geçen hafta Amerika-İran haberleriyle sert düşüş yaşayan altın, bu hafta yeniden yükselişe geçti. Piyasalardaki ani dalgalanmaları “bilerek ve isteyerek bozulan bir manipülasyon piyasası” olarak tanımlayan finans analisti İslam Memiş, 2026’nın yatırımcılar için zorlu bir yıl olacağını söyledi. Ons ve gram altındaki fiyat hareketlerinin kısa vadede risk oluşturduğunu belirten Memiş, uzun vadeli trendlere odaklanmanın önemine dikkat çekti.

“MANİPÜLASYON YILI” VURGUSU

Altın fiyatları geçen hafta düşüyordu. Bu hafta yükseliyor. Önümüzdeki hafta tekrar düşer, ondan sonra tekrar yükselir. Bu piyasada istikrarı bilerek ve isteyerek bozuyorlar” diyen Memiş, katıldığı televizyon programında 2026’nın manipülasyon yılı olacağını söyledi.

Geçen hafta altın fiyatlarında görülen sert düşüşe dikkat çeken Memiş, “Geçen hafta Amerika ile İran arasında bir anlaşma haberi geldi. Bu yaygarayla birlikte altın ve gümüş fiyatlarında sert düşüşler yaşandı” ifadelerini kullandı.

"10 binli rakamlar bekleniyor" deyip tarih verdi! İslam Memiş ten altın fiyatları uyarısı 1

"JEOPOLİTİK GELİŞMELER FİYATLARI ETKİLİYOR"

Piyasalardaki dalgalanmanın süreceğini belirten Memiş, “Yılın bitmesine 10 ay var ve yıl sonuna kadar her ay bu dalgalanmaları, bu manipülasyon piyasasını görmeye devam edeceğiz. Hem Trump’ın yetkilerinin sınırlanması, hem jeopolitik gerilimin tırmanması, hem de Çin piyasalarının bu hafta tekrar açılıyor olması altın ve gümüş fiyatlarında yeniden yükselişe neden oldu” diyerek son gelişmelerin fiyatlara etkisini değerlendirdi.

ONS VE GRAM ALTINDA SON DURUM

Ons altının geçen hafta 4.850 dolara kadar gerilediğini hatırlatan Memiş, “Şu anda 5.135 dolar seviyesinde. Gram altın tarafında da 7.260 liraya kadar bir gerileme vardı geçen hafta. Şu anda 7.475 lira seviyesinde” dedi.

"10 binli rakamlar bekleniyor" deyip tarih verdi! İslam Memiş ten altın fiyatları uyarısı 2

YATIRIMCIYA “UZUN VADE” MESAJI

Altındaki sert hareketlerin yatırımcı üzerinde baskı oluşturduğunu kaydeden Memiş, “Çünkü bazen zirveyi görüyor, bir anda ansızın düşüyor. Biz yatırımcılara bu yılın manipülasyon piyasası ve manipülasyon yılı olduğunu sık sık ifade ediyoruz. Uzun vadeli trende odaklanın. Asıl hikâye uzun vadeli trendde” sözleriyle uzun vadeli stratejiye işaret etti.

YIL SONU HEDEFİ VE KRİTİK UYARI

Yıl sonuna ilişkin beklentilerini de paylaşan Memiş, “Yıl sonuna kadar ons altın tarafında hedefimiz 6 bin dolar. Bu yılın ilk yarısına kadar gram altın tarafında ise 5 haneli, yani 10 binli rakamlar bekleniyor” dedi.

"10 binli rakamlar bekleniyor" deyip tarih verdi! İslam Memiş ten altın fiyatları uyarısı 3

Memiş ayrıca “Dolayısıyla uzun vadeye odaklanan yatırımcılar için bir problem yok. Ancak kısa vadede alıp satma hayali olanlar ya da kaldıraçlı ve kredili işlemler yapanlar için ciddi risk söz konusu” diyerek özellikle kaldıraçlı işlem yapan yatırımcıları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Masrafsız bankacılığın tadını çıkarın! EFT/FAST/Havale masrafı yok

Masrafsız bankacılığın tadını çıkarın! EFT/FAST/Havale masrafı yok
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
SAYTEK, enerji ve sağlık sektörüyle “En hızlı büyüyen 100 şirket” arasına girdiSAYTEK, enerji ve sağlık sektörüyle “En hızlı büyüyen 100 şirket” arasına girdi
Bankalara soruşturma kararı! Nedeni belli olduBankalara soruşturma kararı! Nedeni belli oldu

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
7.220,76
7.221,69
% -2.15
17:10
Ons Altın / TL
224.396,31
224.464,22
% -2.22
17:25
Ons Altın / USD
5.116,61
5.117,55
% -2.28
17:25
Çeyrek Altın
11.553,22
11.807,47
% -2.15
17:10
Yarım Altın
23.034,23
23.614,94
% -2.15
17:10
Ziynet Altın
46.210,53
47.085,81
% -2.15
17:10
Cumhuriyet Altını
49.178,00
49.923,00
% -0.22
16:02
Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Altın altın fiyatları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Operasyon haberleri art arda geldi

Operasyon haberleri art arda geldi

Milliyetçi İttifak senaryosu ankette dengeleri değiştirdi! Yüzde 20,72’ye çıkıyorlar

Milliyetçi İttifak senaryosu ankette dengeleri değiştirdi! Yüzde 20,72’ye çıkıyorlar

Böylesi görülmedi: Süper Lig'de tarihi son! Yapay zeka şampiyonu açıkladı

Böylesi görülmedi: Süper Lig'de tarihi son! Yapay zeka şampiyonu açıkladı

Vatandaşlıktan çıkarılması bile istendi! Hadise kararını verdi

Vatandaşlıktan çıkarılması bile istendi! Hadise kararını verdi

Akaryakıta zam geldi! Bir ilk yaşandı

Akaryakıta zam geldi! Bir ilk yaşandı

Evdeki kullanılmayanları çıkarıp satmaya başladılar: Biri 85 bin TL'yi buluyor

Evdeki kullanılmayanları çıkarıp satmaya başladılar: Biri 85 bin TL'yi buluyor

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.