"10 binli rakamlar bekleniyor" deyip tarih verdi! İslam Memiş'ten altın fiyatları uyarısı

Geçen hafta Amerika-İran haberleriyle sert düşüş yaşayan altın, bu hafta yeniden yükselişe geçti. Piyasalardaki ani dalgalanmaları “bilerek ve isteyerek bozulan bir manipülasyon piyasası” olarak tanımlayan finans analisti İslam Memiş, 2026’nın yatırımcılar için zorlu bir yıl olacağını söyledi. Ons ve gram altındaki fiyat hareketlerinin kısa vadede risk oluşturduğunu belirten Memiş, uzun vadeli trendlere odaklanmanın önemine dikkat çekti.

“MANİPÜLASYON YILI” VURGUSU

“Altın fiyatları geçen hafta düşüyordu. Bu hafta yükseliyor. Önümüzdeki hafta tekrar düşer, ondan sonra tekrar yükselir. Bu piyasada istikrarı bilerek ve isteyerek bozuyorlar” diyen Memiş, katıldığı televizyon programında 2026’nın manipülasyon yılı olacağını söyledi.

Geçen hafta altın fiyatlarında görülen sert düşüşe dikkat çeken Memiş, “Geçen hafta Amerika ile İran arasında bir anlaşma haberi geldi. Bu yaygarayla birlikte altın ve gümüş fiyatlarında sert düşüşler yaşandı” ifadelerini kullandı.

"JEOPOLİTİK GELİŞMELER FİYATLARI ETKİLİYOR"

Piyasalardaki dalgalanmanın süreceğini belirten Memiş, “Yılın bitmesine 10 ay var ve yıl sonuna kadar her ay bu dalgalanmaları, bu manipülasyon piyasasını görmeye devam edeceğiz. Hem Trump’ın yetkilerinin sınırlanması, hem jeopolitik gerilimin tırmanması, hem de Çin piyasalarının bu hafta tekrar açılıyor olması altın ve gümüş fiyatlarında yeniden yükselişe neden oldu” diyerek son gelişmelerin fiyatlara etkisini değerlendirdi.

ONS VE GRAM ALTINDA SON DURUM

Ons altının geçen hafta 4.850 dolara kadar gerilediğini hatırlatan Memiş, “Şu anda 5.135 dolar seviyesinde. Gram altın tarafında da 7.260 liraya kadar bir gerileme vardı geçen hafta. Şu anda 7.475 lira seviyesinde” dedi.

YATIRIMCIYA “UZUN VADE” MESAJI

Altındaki sert hareketlerin yatırımcı üzerinde baskı oluşturduğunu kaydeden Memiş, “Çünkü bazen zirveyi görüyor, bir anda ansızın düşüyor. Biz yatırımcılara bu yılın manipülasyon piyasası ve manipülasyon yılı olduğunu sık sık ifade ediyoruz. Uzun vadeli trende odaklanın. Asıl hikâye uzun vadeli trendde” sözleriyle uzun vadeli stratejiye işaret etti.

YIL SONU HEDEFİ VE KRİTİK UYARI

Yıl sonuna ilişkin beklentilerini de paylaşan Memiş, “Yıl sonuna kadar ons altın tarafında hedefimiz 6 bin dolar. Bu yılın ilk yarısına kadar gram altın tarafında ise 5 haneli, yani 10 binli rakamlar bekleniyor” dedi.

Memiş ayrıca “Dolayısıyla uzun vadeye odaklanan yatırımcılar için bir problem yok. Ancak kısa vadede alıp satma hayali olanlar ya da kaldıraçlı ve kredili işlemler yapanlar için ciddi risk söz konusu” diyerek özellikle kaldıraçlı işlem yapan yatırımcıları dikkatli olmaları konusunda uyardı.