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  4. 10 GB İNTERNET DESTEĞİ BAŞVURU EKRANI GSB E DEVLET: 10 GB internet desteği başvurusu nasıl, nereden yapılır? Gsbbiz.gsb.gov.tr başvuru sayfası

10 GB İNTERNET DESTEĞİ BAŞVURU EKRANI GSB E DEVLET: 10 GB internet desteği başvurusu nasıl, nereden yapılır? Gsbbiz.gsb.gov.tr başvuru sayfası

16.11.2023 11:01 | Son Güncelleme:
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10 GB internet desteği başvurusunun nasıl ve nereden yapılacağı üniversite öğrencileri tarafından merak edildi. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak başvuru ekranını geçtiğimiz günlerde duyurdu. Desteğin hangi GSM operatörlerinde geçerli olacağını öğrenmek isteyenler arama motorlarında sorgulama yapıyor. Peki, 10 GB internet desteği başvurusu nasıl yapılır? 10 GB internet desteği başvurusu nereden gerçekleştirilir, şartları neler?

10 GB İNTERNET DESTEĞİ BAŞVURU EKRANI GSB E DEVLET: 10 GB internet desteği başvurusu nasıl, nereden yapılır? Gsbbiz.gsb.gov.tr başvuru sayfası

10 GB internet desteği başvurusu yapacak olan kişiler GSB ve e Devlet başvuru sayfasına ilişkin araştırmalarına hız verdi. 10 GB ücretsiz internet desteği ayrıntıları, 14 Kasım’da Resmi Gazete'de yayımlandı. Sonrasında ise Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak başvuru ekranını duyurdu. Üniversite öğrencilerine 10 GB ücretsiz internetten yararlanabilmek için operatör farkı aranmıyor.

10 GB İNTERNET BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

10 GB ücretsiz internet desteği ile vergisiz cep telefonu ve bilgisayar satışına dair açıklamada bulunan

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın müjdesini verdiği ve heyecanla beklenen Genç Teknoloji Destek başvuruları başladı!" ifadelerini kullandı.

Başvuru işlemleri GSBBiz internet sitesi ve mobil uygulamasında olacak."

10 GB İNTERNET BAŞVURUSU NEREDEN YAPILIR?

10 GB İNTERNET BAVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

10 GB ÜCRETSİZ İNTERNET DESTEĞİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

10 GB ücretsiz internet desteği başvurusu T.C. kimlik doğrulaması yaparak Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın bilişim sistemi üzerinden gerçekleştirilebiliyor.

Başvurular sistem üzerinden değerlendirilecek ve öğrenciler tarafından girilen bilgilerin internet desteği şartlarını sağlaması durumunda başvuru sistem üzerinden kabul edilir.

Başvurusu kabul edilen veya reddedilen öğrenciye sistem üzerinden bilgi verilecek.

10 GB ücretsiz internet desteği başvuruları Bakanlık tarafından belirlenen tarihler arasında yapılacak.

14 Kasım Salı günü Resmi Gazete’de yayımlanan bilgilerde şu ifadelere yer verildi:

“İnternet desteğinden faydalanmaya ilişkin ilk başvurular, bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren iki ay içinde yapılır.”

10 GB ÜCRETSİZ İNTERNET HANGİ OPERATÖRLERDE VAR?

10 GB ücretsiz internet için operatör farkı gözetilmemektedir. Resmi Gazete’de yayımlanan bilgi şu şekilde:

"Başvurunun kabulü halinde, öğrencinin bilgileri ilgili mobil şebeke işletmecilerine bildirilir ve bilgilendirme sistem üzerinden sağlanır. Destek bedeli Bakanlık tarafından mobil şebeke işletmecilerine ödenir."

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