10 Haziran Bitcoin ne kadar oldu? Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Ripple ne kadar? 10 Haziran 2022 Cuma

10 Haziran 2022 Cuma günü; Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Ripple gibi kripto paralarda son durum ve piyasalar ile ilgili son dakika gelişmeleri vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. 10 Haziran Cuma günü Ethereum, Dogecoin, Ripple da en çok araştırılan kripto paralar arasında yer alıyor. Peki 10 Haziran Bitcoin ne kadar oldu? Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Ripple ne kadar? İşte merak edilenler...

Bugün Bitcoin kaç Dolar ve kaç TL oldu? 15 Mart 2022 Salı

BİTCOİN KAÇ TL? 10 HAZİRAN 2022 CUMA

10 Haziran Cuma günü Bitcoin alış fiyatı 519.550,29 TL, Bitcoin satış fiyatı ise 519.550,12 TL oldu.

BUGÜN BİTCOİN KAÇ DOLAR?

Bitcoin'in değeri 10 Haziran Cuma günü yüzde 0,96 düştü. Bitcoin'in alış fiyatı 30.127,59 , Bitcoin'in satış fiyatı 30.127,58 Dolar oldu.

ETHEREUM KAÇ DOLAR?

Ethereum'un değeri 10 Haziran Cuma günü yüzde 0,62 düşüş gösterdi. Ethereum'un alış fiyatı 1.794,9200, satış fiyatı ise 1.794,9100 Dolar oldu.

ETHEREUM KAÇ TL? 10 HAZİRAN 2022 CUMA

10 Haziran Cuma günü Ethereum'un alış fiyatı 30.953,3954 TL, satış fiyatı 30.953,2230 TL'dir.

DOGECOİN KAÇ DOLAR?

Dogecoin'in değeri 10 Haziran Cuma günü yüzde 1,08 düşüş gösterdi. Bugün, Dogecoin alış fiyatı 0,0794 Dolar, satış fiyatı ise 0,0794 Dolar oldu.

DOGECOİN KAÇ TL? 10 HAZİRAN 2022 CUMA

10 Haziran Cuma günü Dogecoin alış fiyatı 1,3696, satış fiyatı ise 1,3694 oldu.

RİPPLE KAÇ DOLAR?

Ripple'ın değeri 10 Haziran Cuma günü yüzde 1,72 arttı. Ripple alış fiyatı 0,4083 Dolar, satış fiyatı ise 0,4082 Dolar oldu.

RİPPLE KAÇ TL? 10 HAZİRAN 2022 CUMA

Bugün Ripple'ın alış fiyatı 7,0411 TL, satış fiyatı ise 7,0394 TL oldu.



