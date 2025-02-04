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10 lira yerine 20 liradan satılınca Bakanlık düğmeye bastı!

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
04.02.2025 12:50
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Simit fiyatlarına gayriresmi zam yapılması gündem olmuştu. Vatandaşlar simit fiyatlarına yapılan bu gayriresmi zamdan rahatsızlıklarını dile getirirken konu ile ilgili Ticaret Bakanlığı düğmeye bastı. Konu ile ilgili Ticaret Bakanı Yardımcısı Mahmut Gürcan açıklamalarda bulundu. Gürcan, 35 işletme ile ilgili çalışmalara başlanacağını açıkladı.

10 lira yerine 20 liradan satılınca Bakanlık düğmeye bastı!

Ticaret Bakanlığı simit fiyatları için düğmeye bastı! Bazı esnafların fiyatları değiştirmesi gündem olmuştu. Konu ile ilgili Ticaret Bakanı Yardımcısı Mahmut Gürcan, X hesabı üzerinden açıklama yaptı.

İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü tarafından 3 Şubat tarihinde 18 ayrı ilçede eş zamanlı olarak denetimlerin yapıldığını belirten Gürcan, simit satışlarına yönelik denetimlerin titizlikle kontrol edildiğini aktardı.

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10 LİRA YERİNE 20 LİRADAN SATIYORLARDI

Gürcan, "Yapılan kontroller neticesinde, resmi fiyat tarifesi olan “100 gr simit 10 TL” tarifesine aykırı olarak 35 işletmenin simit cinsi unlu mamulü 20 TL’den sattığı tespit edilmiştir. Bu işletmeler hakkında ilgili mevzuat çerçevesinde tutanak düzenlenmiş olup, gerekli incelemelerin yapılması ve ilgili işletmelere yönelik yasal işlemlerin başlatılması amacıyla tutanaklar Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu’na gönderilmiştir" sözlerini kullandı.

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Bakan Yardımcısı Gürcan'ın paylaşımı şu şekilde:

"Fiyat Tarifesine Aykırı Şekilde 20 TL’ye Simit Satan İşletmelere
Yasal İşlem Başlatıldı!
Serbest piyasa koşulları çerçevesinde tüketici haklarını korumak ve adil, rekabetçi bir ticaret ortamı oluşturmak amacıyla piyasa denetimlerimizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Bu kapsamda, son günlerde yazılı, görsel ve dijital basında yer alan “simitin 20 TL’ye satıldığı” yönündeki şikayetler üzerine, İstanbul genelinde kapsamlı bir denetim gerçekleştirilmiştir.
İstanbul Ticaret İl Müdürlüğümüz tarafından 3 Şubat 2025 tarihinde 18 ayrı ilçede eş zamanlı olarak yapılan denetimlerde, simit satış fiyatlarına yönelik incelemeler titizlikle yürütülmüştür. Yapılan kontroller neticesinde, resmi fiyat tarifesi olan “100 gr simit 10 TL” tarifesine aykırı olarak 35 işletmenin simit cinsi unlu mamulü 20 TL’den sattığı tespit edilmiştir. Bu işletmeler hakkında ilgili mevzuat çerçevesinde tutanak düzenlenmiş olup, gerekli incelemelerin yapılması ve ilgili işletmelere yönelik yasal işlemlerin başlatılması amacıyla tutanaklar Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu’na gönderilmiştir.
Ticaret Bakanlığı olarak, tüketicilerimizi korumak, piyasalarda fiyat istikrarını sağlamak ve haksız fiyat artışlarını önlemek amacıyla denetim faaliyetlerimizi kesintisiz sürdürüyoruz. Bu çerçevede, özellikle temel gıda maddeleri ve zorunlu tüketim ürünlerindeki fiyat hareketlerini yakından takip ediyor, spekülatif fiyat artışlarına karşı gerekli tüm idari yaptırımları kararlılıkla uyguluyoruz.
Vatandaşlarımızın ekonomik çıkarlarını korumak ve piyasa dengesini sağlamak amacıyla denetimlerimizi yaygınlaştırarak sürdürecek; fahiş fiyat artışlarına hiçbir şekilde müsamaha göstermeyeceğiz"

gürcan

Hissenet
Anahtar Kelimeler:
Ticaret Bakanlığı simit
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